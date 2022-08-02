الآن.. رَابِطْ الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم 

رَابِطْ لاستشارة نتيجة الثانوية العامة 2022، جميع الآباء والأمهات والأقارب الذين لديهم أطفال فِيْ المدرسة الثانوية ينتظرون معرفة درجات الطالب لهذا العام، لأن مجموع الثانوية يستلزم العديد من العوامل المستقبلية التي ستحدد أمور الطالب لاحقًا، حيث يمكن أن يكون من السهل على الطالب دخول جامعة عليا دون أي صعوبات، على عكس الدرجات المنخفضة، سيتمكن الطالب فقط من دخول الجامعات أو المعاهد النظرية.

رَابِطْ للتشاور حول نتيجة البكالوريا 2022

صرح وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، بأن جميع المعلومات الخاصة بإعلان نتائج المرحَلْة الثانوية ستكون يوم الثلاثاء المقبل، أي فِيْ الأسبوع الأول من أغسطس 2022، ثم سيتم عرض النتائج على د. مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، وبعد ذلك سيتم عرضها على الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكل هذا من أجل حساب النسب المئوية، لتحديد نسبة القبول فِيْ الجامعات الحكومية والخاصة.، وتحديد مَوعِد افتتاح المرحَلْة الأولى من التقديم الجامعي، بحيث تصل نتائج طلاب المرحَلْة الثانوية إلى المدارس الثانوية للبنين والبنات فِيْ 7 أغسطس 2022.

خطوات الحصول على نتيجة البكالوريا 2022

أعلنت بعض المواقع الحكومية المصرية، مَوعِد إصدار نتائج الثانوية العامة لعام 2022 نهاية الأسبوع الجاري، وهُو الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.

سيتم إدخالها موقع وزارة التربية والتعليم

سيتم الاطلاع على نتائج طلاب المرحَلْة الثانوية عن طريق كتابة بعض المعلومات الأساسية مثل (الاسم ورقم المقعد والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف).

يتم تنفِيْذ هذه الخطوات من قبل الطالب الذي يدخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم المصرية للكشف عن الدرجات والنسبة المئوية.

مَوعِد بدء العام الدراسي الجديد 2023

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن بدء العام الدراسي الجديد 2023 سيكون فِيْ 24 سبتمبر 2022، وتنتهِيْ هذه السنة الدراسية فِيْ 8 يونيو 2023، لذلك ستستمر الدراسة لمدة 35 أسبوعًا متواصلًا، وبذلك تم تحديد مواعيد الدراسة، باستثناء أيام العطل الرسمية، 98 يومًا فِيْ الفصل الدراسي الأول و 96 يومًا فِيْ الفصل الثاني.