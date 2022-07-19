الآن.. رَابِطْ الاستعلام نتائج الصف التاسع بسوريا 2022 حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية

محركات بحث تسجل طلب الطلاب لمحاولة الحصول على نتائجهم للصف التاسع فِيْ دولة سوريا للعام الحالي 2022-2022 على مستوى جميع المحافظات. يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية على صفحتها الرسمية الاجتماعية وأكدت الشبكات أن نتائج الصف التاسع فِيْ سوريا ستعلن رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى معدلات النجاح المرتفعة التي سجلتها لجان تصحيح الدرجات والاعتماد، وأشارت وزارة التربية السورية إلى أن امتحانات التصحيح ومتابعة الدرجات، أنهت اللجان عملها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن اللجان قامت بعملها على أكَمْل وجه وبأقصى درجات النزاهة والشفافِيْة.

رَابِطْ فحص نتائج الصف التاسع فِيْ سوريا 2022

فِيْما يلي خطوات التسجيل فِيْ نتيجة الصف التاسع لعام 2022

1- قم بالتسجيل فِيْ موقع التعليم فِيْ سوريا عبر إدخال الرَابِطْ moed.gov.sy.

2- يختار الطالب المربع “نتائج من سوريا للصف التاسع”.

3- يُدخِل الطالب اسم المحافظة أو الحي الذي ينتمي إليه أو الذي تقدم فِيْه للامتحان.

4- ثم يقوم الطالب بإدخال اسمه الكامل ورقم اشتراكه أو رقم اشتراكه “أو تسجيله”.

5- يقوم الطالب بالضغط على مربع “مشاهدة النتيجة”.

خطوات الحصول على نتائج الصف التاسع سوريا 2022

وبذلك يمكن للطالب الحصول على درجات تفصيلية لكل مادة سواء كانت أساسية أو ثانوية بالإضافة إلى الحصول على المعدل الإجمالي والمتراكَمْ للعام الدراسي ومعدل النجاح الذي سجله الطالب. بعد ذلك سيتم نشر السجلات المختلفة لدرجات طلاب وطالبات الصف التاسع السوري، حيث يدخل الطلاب المتنوعون فِيْ جميع المدارس فِيْ هذا الوقت موقع الوزارة لعرض درجاتهم، وهناك خطوات يجب على كل طالب اتباعها. الالتزام، حتى يتمكنوا من استخراج النتيجة بسهُولة الحصول على نموذج مطبوع لشهادة النجاح والنصوص، و

يمكن الحصول على النتيجة بسرعة باتباع بضع خطوات بسيطة يمكن اتباعها بالاعتماد على المنصة الإلكترونية للوزارة، والخطوات نوجزها أدناه، ومن النقاط التالية الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة فِيْ سوريا، فِيْ القسم المقابل للنتيجة، يقوم الطالب بالضغط على التالي، ويظهر نموذج البيانات الإلكترونية للطالب، ويدخل الاسم وباقي البيانات وينقر على تأكيد، والضغط على الزر لرؤية النتيجة.

يشار إلى أن امتحانات الصف التاسع بدأت يوم السبت الموافق 29 مايو 2022 وانتهت يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022، باستثناء طلبة الإعداد الشرعي الذين أنهُوا امتحاناتهم يوم الجمعة. فِيْ التاسع عشر من حزيران (يونيو) الماضي 2022. كَمْا أعلنت الوزارة رسميًا أنه يمكن للطالب الحصول على النتيجة التفصيلية عن طريق تنزيل التطبيق التالي الذي يزود الطلاب بمَوعِد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية فِيْ سوريا بشكل مباشر، إما للقسم العلمي أو الأدبي.

هذه هِيْ الخطوات الأساسية التي تسهل على جميع الطلاب استخراج النتيجة فورًا غدًا. النتيجة يمكن للطلاب اتباع هذه الخطوات التالية حتى يتم استخراج النتيجة بالتفصيل وتكون النتيجة سهلة الاستخراج باتباع الخطوات أدناه. توضيح، أدخل موقع للتعليم السوري بالرَابِطْ المباشر.

يكتب الطالب بياناته بالتفصيل، يجب التحقق من البيانات والتأكد من صحتها إرسال نموذج البيانات ينقر الطالب على الزر لرؤية النتيجة.