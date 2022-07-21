الآن رَابِطْ نتائج التحصيلي 1443 برقم الهُوية عبر موقع قياس e-services.qiyas.sa برقم السجل المدني

ربط نتائج الإنجاز 1443 برقم الهُوية، وخلال تلك الساعات يتم زيادة رَابِطْ البحث عن نتائج التحصيل 1443 برقم الهُوية، والذي من المقرر الإعلان عنه فِيْ الساعات القليلة القادمة بحسب تصريحات الجهات المسؤولة، حيث أن آلاف الطلاب هم الاستفسار عن تاريخ نتائج الاختبار التحصيلي 1443 للفترة الأولى والثانية حيث سينضم الناجحون. هذا الاختبار فِيْ الجامعات السَعُودِيْة بما يتناسب مع إجمالي ما حصلت عليه فِيْ الثانوية العامة، وسنرفق فِيْ الأسطر القليلة التالية رَابِطًْا للاستعلام عن نتائج اختبار التحصيل الذي يقيس 1443 برقم الهُوية فقط، لذا يرجى متابعتنا .

ربط نتائج الإنجاز 1443 برقم الهُوية

تم تفعيل الرَابِطْ الخاص بنتائج الإنجاز 1443 برقم الهُوية حتى يتمكن الطلاب من التحقق من نتائجهم بسهُولة فِيْ أقل من دقيقة الموافق 20 يوليو، عبر رسائل نصية على الرقم المسجل فِيْ ملفهم بـ “قياس”، بشرط ذلك ستكون نتائج الاختبار التحصيلي 1443 متاحة فِيْ نظام التسجيل غدا الخميس 21 يوليو، واختتمت اختبارات التحصيل الدراسي بشكل نهائي يوم 16 يونيو.

رَابِطْ الاطلاع على نتائج الإنجاز قياس 1443 برقم الهُوية

الآن ومن خلال هذه الفقرة نقدم رَابِطْ الاطلاع على نتائج اختبار التحصيل بقياس 1443 برقم DNI باتباع الخطوات التالية

الطالب ذاهب إلى موقع القياس الرسمي.

يتم التسجيل للدخول إلى الموقع عن طريق تسجيل رقم هُوية مقدم الطلب بالإضافة إلى الرمز السري.

انقر فوق أيقونة لست روبوتًا.

انقر فوق تسجيل الدخول.

انقر فوق الاختبارات المسجلة.

انقر على زر النتائج.

اختر نوع الاختبار.

انقر فوق زر البحث.

أدخل جميع معلومات الطالب المطلوبة بشكل صحيح.

سيفتح الموقع نافذة جديدة تحتوي على نتائج الإنجاز 1443 برقم الهُوية.

قياس نتائج اختبار الأداء 1443

وأوضح حساب رعاية المستفِيْدين أن الاختبار التحصيلي بقياس 1443 يُعطى للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الشعبين “العلمي والنظري” قبل دخول الجامعات

اختبار تحصيل الشعبة الأكاديمية يقيس مستوى التحصيل الأكاديمي الذي حققه الطلاب فِيْ دورات “الرياضيات والكيمياء والفِيْزياء والأحياء”.

اختبار الأداء للتخصص النظري يقيس مستوى الأداء الأكاديمي الذي أكَمْله الطلاب فِيْ مقررات “التوحيد، الحديث، الفقه، القواعد، الأدب، البلاغة، التاريخ والجغرافِيْا”.

ومن المقرر الإعلان رسميًا عن نتائج الاختبار التحصيلي 1443 برقم الهُوية عبر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتقويم والقياس غدًا الخميس رسميًا وباجتياز الاختبار التحصيلي ستكون مؤهلاً للالتحاق بالجامعات السَعُودِيْة المختلفة. . والجامعات التي تتكيف مع رغبتك ومجموعتك، قس، استشر المؤهلات.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج التحصيل الدراسي 1443 برقم الهُوية اليوم الخميس، بعد إرسال رسائل بريد إلكتروني للطلاب فِيْ الساعات الماضية، سيتخلى الآخرون عن أحَلْامهم.