الآن رَابِطْ وخطوات الاستعلام على نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 

إلى جانب الإعلان القادم عن نتائج شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022، ازداد معدل البحث للوقوف على الرَابِطْ وخطوات التسجيل للتحقق من النتيجة فور الإعلان عنها رسميًا وإظهار النتائج. بيانات الامتحان بعد الانتهاء من ة وة الاختبارات، وسنعرض لك فِيْ السطور التالية عدة تفاصيل.

النتيجة الأساسية ولاية الخرطوم 2022

وأعلنت بعض الجهات المختصة أن أعمال التصحيح وة بدأت بعد انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات وفق ضوابط محددة لضمان سلامة الطلاب وضمان اللجان. وقد وصل عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات إلى 237 ألف طالب موزعين على 1221 مركزًا، ومن بين هذه المراكز ما يصل إلى 16 مركزًا للطلاب من خارج السودان.

ثم بدأت أعمال التصحيح التي استمرت لمدة تصل إلى شهر، بعد اكتمال التصحيح والتدقيق، أعلنت الجهات المختصة أنها تستعد لإعلان النتائج فِيْ الأيام المقبلة.

ارتباط بنتائج الاستعلام

بمجرد نشر نتائج الطلاب يمكنهم الرجوع إليهم فورًا بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم، بحيث يسهل على الطلاب التعرف على نتائجهم إلكترونيًا بخطوات بسيطة، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية

فِيْ البداية، قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفول السوداني.

ثم الضغط على أيقونة “نتيجة الشهادة الأساسية ولاية الخرطوم”.

ثم أضف رقم مقعد الطالب لرؤية النتيجة.

ثم أضف رمز التحقق واضغط على البحث.

ثم سيتم عرض التفاصيل المختلفة للنتيجة.

تاريخ إعلان النتائج

أعلنت الجهات الرسمية انتهاء أعمال التصحيح والتدقيق لامتحانات الطلاب، وتستعد ولاية الخرطوم لإعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة برقم المقعد فقط لتسهِيْل الطلاب، وبالرغم من تداولها. العديد من الأخبار حول نسبة النجاح وغيرها من المعلومات حول النتيجة، ومع ذلك، لم تعلن رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية.