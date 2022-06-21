الآن لكل المواطنين مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية تصل ل10 الآف بكل سهولة في 3 دقائق

نجد أن دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول التي تتميز بامتلاكها للعديد من المؤسسات الخيرية فيها لتقديم العديد من المساعدات المختلفة لجميع الناس على حد سواء دون تمييز بينهم من حيث الجنس أو اللون أو الانتماء. في عام 1992 ، كمنظمة خيرية غير ربحية ، تقدم مساعدات مالية وصحية وتعليمية متنوعة للعديد من البلدان.

اطلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية بسهولة في 3 دقائق حتى 10000

كيفية طلب المساعدة من مؤسسة زايد الخيرية الإماراتية

من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة زايد الخيرية غير الربحية ، يمكن للأفراد اختيار المساعدة التي يرغبون في الحصول عليها من المؤسسة ، ويرجع ذلك إلى توافر عدد من المساعدات التي يمكن التقدم للحصول عليها ، على النحو التالي:

أدخل الموقع الرسمي لـمؤسسة زايد الخيرية لدولة الإمارات العربية المتحدةه. ثم يتم تسجيل الدخول باستخدام رقم هاتف الشخص أو رقم الهوية الوطنية. سيجد المستخدم بعد ذلك في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية على اليسار ثلاثة شروط يجب الاتفاق عليها. ثم يتم تقديم مجموعة من الخيارات للمستخدم يضغط من خلالها على خيار (الخدمات الإلكترونية). بعد ذلك ستظهر مجموعة من المساعدات التي تقدمها المؤسسة لمواطني دولة الإمارات. يضغط المستخدم على أي نوع من أنواع المساعدة التي يريدها ، ويتقدم بطلب للحصول عليها ، ثم يتبع كامل الخطوات لإكمال خطوة طلب المساعدة. في النهاية ، إذا تم قبول الطلب ، فسيتم الاتصال بالمستخدم إما عن طريق رسالة نصية أو عن طريق مكالمة هاتفية من المسؤولين عن مراجعة طلبات المساعدة على الموقع الرسمي لمؤسسة زايد الخيرية.

رابط لمؤسسة زايد الخيرية الإماراتية

خصصت مؤسسة الإمارات زايد الخيرية موقعاً إلكترونياً رسمياً للمستخدم يمكن من خلاله تقديم طلب لأي نوع من أنواع المساعدة المتوفرة على الموقع ، ويمكن الدخول إلى هذا الموقع من خلال الرابط التالي: مؤسسة زايد الخيرية واستكمال الخطوات السابقة.

وسائل التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية

أما عن وسائل التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية فهي كثيرة ومختلفة حتى يتمكن المستخدم من التواصل بالوسائل التي تناسبه. ومن وسائل التواصل مع مؤسسة زايد نجد الآتي: