الآن مسابقة الحَلْم 2022 اشترك الآن واكسب 150 ألف دولار وطريقة الفوز بكل سهُولة

يبحث ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم عن كيفِيْة المشاركة فِيْ مسابقة الحَلْم 2022، التي تقدمها منفذ مصطفى الأغا الإعلامي، عبر مجموعة قنوات MBC السَعُودِيْة. يمكن أن تحقق، بالإضافة إلى أرقام المشاركة للمسابقة.

كيف تربح مسابقة الحَلْم وكيف تشترك وتربح بسهُولة 150 ألف دولار

مسابقة الحَلْم

مسابقة الحَلْم هِيْ واحدة من أشهر المسابقات فِيْ الوطن العربي والتي حققت نجاحًا كبيرًا فِيْ السنوات الأخيرة. وهِيْ من إنتاج شبكة MBC السَعُودِيْة من جميع أنحاء العالم. يمكن لأي شخص الاشتراك فِيْ مسابقة الأحَلْام والدخول فِيْ السحب على الجوائز المعلن من خلال اتباع هذه الخطوات.

أرقام الاشتراك فِيْ مسابقة الحَلْم

وتجدر الإشارة إلى أن قناة mBc ستبث المسابقة مباشرة أمام جميع المشاهدين، لذلك نقدم لكَمْ أرقام الاشتراك فِيْ مسابقة الحَلْم.

اشتراك جمهُورية مصر العربية (95458 أو 95450).

كرقم للتواصل داخل الامارات (6070)

وهُو أيضا من المملكة العربية السَعُودِيْة (650444)

لأنها بلاغ من داخل دولة الكويت (4141).

والاتصال عن المنافسة من داخل الدولة السورية (1555).

شُروطْ التسجيل فِيْ مسابقة الأحَلْام

لكي يتمكن الجميع من المشاركة فِيْ مسابقة الحَلْم، يجب أن يستوفوا مجموعة من الشُروطْ

أيضًا، من أجل التسجيل فِيْ Dream Contest، يجب أن يكون المتقدم للمشاركة فِيْ المسابقة فِيْ سن قانونية للمشاركة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تكون لديك أي علاقة وثيقة أو بعيدة مع أحد العمال المتنافسين.

يشترط أيضا أن يكون المتقدم حاصلا على بعض الجنسية العربية.

حيث يجب على المشترك إرسال رسائل نصية إلى أرقام الدولة التي يقيم بها.

يجب على المتقدم أيضًا كتابة كلمة Reve أو Dream

مسابقة الحَلْم هِيْ واحدة من المسابقات البارزة التي انتظرها الكثير من الناس خلال الفترة الماضية، ولهذا السبب قمنا بشرح لك أهم الخطوات لتتمكن من التقديم فِيْ مسابقة الحَلْم والوصول إلى المبلغ المعروض أو الجوائز المختلفة لهذه المسابقة.