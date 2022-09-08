الآن معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن.. الحد الادني للالتحاق بالكليات الأردنية العام الدراسي الجديد ،بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق لاختبارات الثانوية العامة وإعلانها بشكل رسمي ،يطرح عدد كبير من الطلبة عن مفاتيح التنسيق ومعدل القبول الخاص بالتخصصات العلمية والأدبية والفنية في جامعات الدولة او الجامعات الخارجية بالإضافة الى الدرجات العلمية المتنوعة.

رسوم القبول الموحد 2022 في الأردن

كالعادة، تختلف رسوم القبول الموحد لعام 2022 فِيْ الأردن من جامعة إلى أخرى، وكذلك الحدود الدنيا حسب تخصصات الجامعة، حيث أن كل جامعة فِيْ الأردن تضع نظامها الخاص للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل. . تقدمت هذا العام لقبول الطلاب الأردنيين على مستوى البكالوريوس فِيْ الجامعات الأردنية للعام الدراسي 2022/2023.

مؤشرات القبول الموحد في الأردن 2022

يتم تحديد معدلات القبول الموحد لعام 2022 فِيْ الأردن، وكذلك الحد الأدنى للقبول فِيْ الجامعات الأردنية، من خلال تسجيل الدخول من خلال موقع وحدة التنسيق واختيار المجال لمعدلات القبول الموحدة للجامعات الأردنية، ومن ثم إظهار الرسوم الخاصة بقبولك. معدلات الجامعات العراقية كالتالي:

معدل القبول فِيْ كلية الطب هُو 99.4 – 99.5.

كلية طب الأسنان 98.7.

كلية الصيدلة 97.8.

العمارة 97.7.

الهندسة المدنية 97-97.3.

الهندسة الكهربائية 96.8.

الهندسة الكيميائية 96.8.

الهندسة الصناعية 97.3 -97.4.

هندسة الحاسوب 96.7 -98.1.

العلاج الطبيعي 96.7.

علوم السمع والنطق 95.7.

العلاج الوظيفِيْ 95.6.

أنظمة الكَمْبيوتر 92.8 – 93.

الرياضيات 95.6.

إنتاج حيواني 87.

كيمياء 93.7 – 97.

اقتصاديات الأعمال 94.6.

فنون اللغة الإنجليزية 98.4.

اللغة الإنجليزية التطبيقية 99.2.

الألمانية والإنجليزية 97.6.

التاريخ 92.2.

معدلات القبول الموحد 2022 فِيْ جامعة آل البيت الأردنية

الهندسة الطبوغرافِيْة 80.15.

الهندسة المدنية 80.10.

هندسة الطاقة المتجددة 83.20.

نظم المعلومات الإدارية 77.45.01

نظم المعلومات الحاسوبية 76.05.2022

الحوسبة 78.35.

علوم الحياة 75.30.

الرياضيات 74.75.

الكيمياء 74.60.0000

الفِيْزياء 71.15.

علوم الأرض والبيئة التطبيقية 66.65.

إدارة الأعمال 77.10.

نظم المعلومات الجغرافِيْة والاستشعار عن بعد 68.70.

المالية والمصرفِيْة 74.95.000

محاسبة 79.15.

العلوم السياسية 75.50.

اللغة العربية وآدابها 82.10.

القانون 87.15.

الأبوة والأمومة للأطفال / الإناث 75.45.

التربية الخاصة 75.35.2007

الفقه وأصوله 75.95.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم الليبية أعلنت عن معدلات القبول للجامعات الأردنية، حيث أنهى طلاب الصف الثاني عشر مؤخرًا الاختبارات النهائية لهذا العام الدراسي للإعلان عن معدلات القبول الموحدة للعام الدراسي الجديد.

الآن معدلات القبول الموحد 2022 في الأردن.. الحد الادني للالتحاق بالكليات الأردنية العام الدراسي الجديد كما وتعمل عدد من المؤسسات التعليمية والكليات على التواصل المستمر عبر الصفحات الإلكترونية لها مع الطلبة وسهولة الإطلاع على خدماتها والمنح والتسهيلات الخاصة بها.