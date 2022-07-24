“الآن” نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم result.esudan شهادة الأساس السودان 2022

نقوم بنشر الرَابِطْ للتحقق من نتائج الصف الثامن بولاية الخرطوم “شهادة التأسيس” بالسودان لعام 2022 م حيث تم عقد مؤتمر صحفِيْ لإعلان النتيجة الأساسية من قبل مدير التربية والتعليم. المكلف بولاية الخرطوم د. وبالنسبة لهذا العام فقد ارتفعت النسبة إلى 80.6٪، ومن خلال المقال نقدم رَابِطًْا للاطلاع على نتائج قاعدة 2022 بالسودان بولاية الخرطوم الرسمية.

نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، نشر نتائج شهادة التأسيس لعام 2022 م، بعد انتهاء المؤتمر الصحفِيْ مباشرة عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وأكد ذلك مدير التربية والتعليم، وفق ما أفاد. ما اعلنته وكالة الانباء السودانية “سونا” عن مشاركة 29 طالبا وطالبة فِيْ المركز الاول الشهادة الأساسية.

حيث حصل هؤلاء الطلاب على إجمالي 279 نقطة فِيْ امتحانات الصف الثامن بولاية الخرطوم للعام الدراسي الحالي، كَمْا أكد مدير التربية والتعليم أن هناك فرصًا متاحة للطلبة الراسبين هذا العام بإجراء اختبار بديل سيكون يقدم الثالث من أغسطس المقبل حتى اليوم الحادي والعشرين من نفس الشهر، وسيقدم الطلاب أنفسهم فِيْ الثالث من سبتمبر.

بلغت نسبة نجاح الطلاب بولاية الخرطوم هذا العام 80.6٪ مقابل 79.8٪ العام الماضي. على الرغم من الظروف الصعبة لهذا العام الدراسي، أظهر الطلاب تفوقهم الأكاديمي فِيْ امتحانات الشهادة الأساسية، حيث زاد معدل النجاح فِيْ العديد من المواد. ونسبة النجاح فِيْ العديد من المواضيع المحققة نجاح البنات 86٪ وللذكور 76٪ يمكنكَمْ الاطلاع على نتائج الشهادة الأساسية فِيْ السودان باتباع الرَابِطْ التالي

رَابِطْ الاطلاع على نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022 (http//resultado.esudan.gov.sd).

شهادة التأسيس الأولى بولاية الخرطوم السودان

أعلن والي الخرطوم أسماء أوائل الطلاب فِيْ الشهادة الأساسية لهذا العام، حيث حصل العديد من الطلاب على إجمالي 279 درجة.