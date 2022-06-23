الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس تجاري وزراعي والفندقي عبر موقع النتائج

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم المقعد يستمر طلبة الدبلومات الفنية بالبحث عن النتيجة لجميع الاقسام (التجارية والزراعية والفندقية) نظام 3 سنوات و 5 سنوات حيث كانت الامتحانات تحت شروط احترازية لمنع خطر الإصابة بفيروس كورونا ، وبدأت الامتحانات في 28 مايو واستمرت حتى 9 يونيو 2022 ، وأعلنت الوزارة أن جميع اللجان الإلكترونية باشرت عملية التصحيح فور الانتهاء من الاختبارات ، وذلك من أجل تعلن النتيجة فور اصدارها واعتمادها. لذلك ينتظر الطلاب والطالبات إعلان النتيجة ، وهناك حالة من الخوف والقلق من إعلان النتيجة.

رابط لنتيجة الدبلوم الفني 2022 بالاسم ورقم المقعد

نتابع معكم لحظة بلحظة نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية الفصل الثاني 2022 حيث وضعت وزارة التربية والتعليم رابطًا للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة الدبلومات الفنية ، وبمجرد الموافقة على النتيجة ، سيتم تحميلها على الموقع حتى يتمكن الطلاب من استخراج النتيجة.

خطوات استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الفصل الثاني

سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية في جميع الأنظمة ، نظام 5 سنوات و 3 سنوات (تجاري ، زراعي ، فندقي) ، وبمجرد اعتماد النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم ، سيتم رفع النتيجة على المواقع الرسمية لـ وزارة التربية والتعليم ليتمكن الطالب من استخلاص النتيجة فور إعلانها وطريقة استخلاص النتيجة:

في البداية ، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة التعليم الفني.

ثم اضغط على أيقونة نتيجة الاستعلام.

بعد ذلك يتم اختيار نوع الدبلوم (زراعي ، تجاري ، فندقي).

ثم اختر نوع النظام 3 سنوات أو 5 سنوات.

أدخل الاسم الكامل للطالب ورقم المقعد.

ثم حدد الإدارة التعليمية.

ثم اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الفصل الثاني

تم الانتهاء من جميع امتحانات الدبلومات الفنية في جميع المحافظات لجميع الأقسام (الفندقية والزراعية والتجارية) في 9 يونيو 2022. وأكدت وزارة التعليم الفني أن أوراق الامتحانات في مرحلة التصحيح ومراقبة الدرجات ، وأكدت مصادر موثوقة أن سيتم الإعلان عن النتيجة قريبًا جدًا خلال الأيام. القليلة القادمة ، الأول من يوليو المقبل 2022. على جميع الطلاب انتظار إعلان النتيجة خلال موقعنا المتميز ، وثقوني ، وسنطلعكم على كل ما هو جديد عن نتيجة الدبلومات الفنية.