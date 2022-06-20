“الآن link” موقع إصدار الشهادات من بوابة خدمات الجمهور تعلن رسميا موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في قطر

كشفت وزارة التربية والتعليم القطرية ، في الساعات الماضية رسمياً ، عن كافة تفاصيل الإعلان الرسمي لنتائج شهادة الثانوية العامة في مختلف الخاطفين القطريين 2022 ، والتي أشارت إلى تاريخ العام ، وكانت النتيجة من خلال بيان رسمي ، التي نقلتها عبر موقعها الرسمي خلال الساعات الماضية كجزء من الترقب. الكثير من الطلاب يتعرفون على نتيجة الثانوية العامة 2022 ، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستفسار عن نتيجة الثانوية العامة 2022 والدورة الأولى في قطر وتاريخ النتيجة.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في قطر 2022

أشارت وزارة التربية والتعليم في قطر رسميًا إلى أنه جدير بالذكر أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نتائج شهادة الثانوية العامة (الجولة الأولى) للعام الدراسي 2021-2022 ظهر يوم الاثنين المقبل الموافق 20/6/2022 م. التي تمكن أفضل التمنيات بالنجاح. والتفوق لجميع الطلاب ، بعد أن أكدت الوزارة الانتهاء رسمياً من جميع أعمال تصحيح الامتحانات لطلبة شهادة الثانوية العامة في مختلف المدن القطرية خلال الساعات الماضية ، ومن المقرر أن يتم العمل لرصد نتائج الطلاب في هذه المرة ، حيث يتم مراجعتها أيضًا للإعلان عنها ، وسيتم عرض النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة عبر الموقع الرسمي للوزارة ، وذلك لتسهيل استخراج النتيجة باستخدام رقم مقعد الطالب فقط.

رابط وخطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة في قطر 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية ، تفعيل الموقع الإلكتروني المخصص للتعرف على نتائج الامتحانات نهاية العام الدراسي 2022 لطلبة الثانوية العامة 2022 ، في مختلف المدن القطرية بشكل عام ، وهو الخدمات العامة. موقع إلكتروني يسهل من خلاله استرجاع النتائج باستخدام رقم مقعد الطالب ، ويمكن للطالب بسهولة الاستفسار عن النتيجة باتباع الخطوات التالية مباشرة.