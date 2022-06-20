“الآن NÓW”رابط مباشر الاستعلام عن نتائج الدبلوم العام عمان 2022 عبر البوابة التعليمية عمان home.moe.gov.om

تتزايد مؤشرات البحث بآلاف الطلاب والطالبات في جميع أنحاء عمان في الوقت الحالي من خلال محركات البحث ، بحيث يتم الاستعلام عن نتائج الدبلوم العام في سلطنة عمان هذا العام الدراسي 2022 ، حيث يعد هذا من أهم الموضوعات التي قد تهم الطلاب الآن ، وذلك في سياق انتظار الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج الامتحانات التي أكملها الطلاب خلال الفترة الأخيرة ، وسنراقب من خلال هذه السطور رابط مباشر لاستخراج نتائج الدبلوم العام في عمان.

نتيجة الدبلوم العام بعمان 2022

ينتظر الطلاب في هذا الوقت بفارغ الصبر نتائجهم لمعرفة درجاتهم. أعلنت وزارة التربية والتعليم العمانية أنها أتاحت التعرف على نتائج الدبلوم العام لجميع الطلاب بسهولة ، من خلال أكثر من طريقة مثل خدمة الرسائل القصيرة ، ويمكنك تسجيل رقم الهاتف حتى تصلك النتائج عبر الهاتف. من خلال الرقم 90200 ويمكن ايضا الاستعلام عن نتائج الطلبة من خلال الموقع الالكتروني المعلن من قبل الوزارة وقد اعلنت الوزارة رسميا في عمان انها تعمل حاليا على متابعة ومراجعة النتائج في الوقت الحاضر وبالتالي بعد استكمالها بالكامل سيتم الموافقة على جميع النتائج إلكترونيًا ، ويأتي ذلك فور الانتهاء من جميع الإجراءات والتصحيحات رسميًا ، بحيث يأخذ كل طالب حقه دون أي ظلم أو أخطاء تمامًا.

رابط مباشر للاستعلام عن نتائج الدبلوم العام سلطنة عمان 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم العمانية رسمياً عرض جميع الخطوات التالية لإتمام عملية الاستعلام عن نتائج الدبلوم العام في سلطنة عمان 2022 باتباع الخطوات التالية مباشرة.