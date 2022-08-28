“الآن pdf” موقع نتائجنا epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي 2022 العلمي والادبي بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية، أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية الفترة الأخيرة رابط خاص على موقع نتائجنا epedu.gov.iq لتعرف على نتائج السادس الأعدادي في العراق لكافة الفروع، وذلك من خلال الرقم الجلوس، حيث سيتم الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2022 فور الإنتهاء من عملية تصحيح كافة الأوراق واعتمادها، وسنتطرق موقع نتائجنا epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي 2022.

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قالت مصادر مطلعة فِيْ وزارة التربية والتعليم العراقية، epedu.gov.iq، إن نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 ستكون متاحة خلال الأيام الأولى من هذا الأسبوع، على أن تتوفر نتائج الصف السادس الإعدادي على الموقع الإلكتروني. ملازمتنا وصفحة الويب لنتائجنا فِيْ غضون ساعات قليلة من تصديقها من قبل الرقابة المؤقتة ورئيس لجنة النظام والمتابعة، وأشار المصدر إلى أن أعمال التصحيح والمتابعة قد اكتملت على أكَمْل وجه. حد ممكن.

تحديث نشر موقع نتائجنا أن وزارة التربية العراقية تقوم الآن بتحميل نتائج الثانوية العامة السادسة 2022، الأدبية والعلمية، طالما أن لديهم خوادم خاصة بهم حتى تتمكن من التحقق منها عن طريق إدخال اسم الطالب أو رقمه الامتحان والان يتم عقد مؤتمر للتعريف بنسبة نجاح الطلاب والطالبات ونسب نجاح المديريات التربوية المختلفة على مستوى الجمهُورية واعلان اسماء الطلاب الاوائل للبلدة كلها، ودعونا انطلقوا قريبًا، سأطلعكَمْ على آخر الأخبار، أيها الطلاب الأعزاء، حتى يكون ظهر هذا اليوم رسميًا على أبعد تقدير.

موقع نتائج المدرسة الثانوية السادسة رَابِطْ نتائج الجولة الأولى

وتم التأكيد على ارتفاع معدلات النجاح فِيْ الفرع العلمي والارتقاء الأدبي والفرع القانوني فِيْ النتائج التحضيرية السادسة 2022 موقع نتائجناارتفع معدل النجاح هذا العام بشكل ملحوظ عن السنوات الثلاث الماضية، وذلك بفضل الجهد المكثف الذي بذلته المدارس والهِيْئات التعليمية المختلفة، وخاصة التعليم الإلكتروني، والذي تحقق فِيْ وقت قصير جدًا.

خطوات الاطلاع على نتائج السادس من ثانوي 2022

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

أدخل اسم الطالب أو رقم الامتحان

اختر المقاطعة

انقر فوق الزر عرض النتائج VI

رَابِطْ نتائج الثانوية العامة السادسة 2022 الدور الاول

محافظة الحالة رَابِطْ التحميل نينوى أنا منتظر خلال ساعات قلها أنا منتظر خلال ساعات كرج 1 أنا منتظر خلال ساعات كاري 2 أنا منتظر خلال ساعات كرج 3 أنا منتظر خلال ساعات الرصافة 1 أنا منتظر خلال ساعات الرصافة 2 أنا منتظر خلال ساعات الرصافة 3 أنا منتظر خلال ساعات النجف أنا منتظر خلال ساعات ذي قار أنا منتظر خلال ساعات القادسية أنا منتظر خلال ساعات صلاح الدين أنا منتظر خلال ساعات كان ذلك أنا منتظر خلال ساعات أربيل أنا منتظر خلال ساعات السليمانية أنا منتظر خلال ساعات دهُوك أنا منتظر خلال ساعات الانبار أنا منتظر خلال ساعات بابل أنا منتظر خلال ساعات البصرة أنا منتظر خلال ساعات كربلاء أنا منتظر خلال ساعات كركوك أنا منتظر خلال ساعات ميسان أنا منتظر خلال ساعات مزدوج أنا منتظر خلال ساعات

أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية في الساعات الأخيرة بيان بأن نتائج السادس الاعدادي 2022 ستكون متوفرة أول الأيام من الأسبوع الحالي، وستكون النتيجة من خلال موقع نتائجنا epedu.gov.iq من خلال رقم الجلوس وستصدر أيضا بصيغة bdf