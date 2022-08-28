“الآن pdf” موقع نتائجنا epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي 2022 العلمي والادبي بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية، أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية الفترة الأخيرة رابط خاص على موقع نتائجنا epedu.gov.iq لتعرف على نتائج السادس الأعدادي في العراق لكافة الفروع، وذلك من خلال الرقم الجلوس، حيث سيتم الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2022 فور الإنتهاء من عملية تصحيح كافة الأوراق واعتمادها، وسنتطرق موقع نتائجنا epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي 2022.
النتائج التحضيرية السادسة 2022 نتائجنا
قالت مصادر مطلعة فِيْ وزارة التربية والتعليم العراقية، epedu.gov.iq، إن نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 ستكون متاحة خلال الأيام الأولى من هذا الأسبوع، على أن تتوفر نتائج الصف السادس الإعدادي على الموقع الإلكتروني. ملازمتنا وصفحة الويب لنتائجنا فِيْ غضون ساعات قليلة من تصديقها من قبل الرقابة المؤقتة ورئيس لجنة النظام والمتابعة، وأشار المصدر إلى أن أعمال التصحيح والمتابعة قد اكتملت على أكَمْل وجه. حد ممكن.
تحديث نشر موقع نتائجنا أن وزارة التربية العراقية تقوم الآن بتحميل نتائج الثانوية العامة السادسة 2022، الأدبية والعلمية، طالما أن لديهم خوادم خاصة بهم حتى تتمكن من التحقق منها عن طريق إدخال اسم الطالب أو رقمه الامتحان والان يتم عقد مؤتمر للتعريف بنسبة نجاح الطلاب والطالبات ونسب نجاح المديريات التربوية المختلفة على مستوى الجمهُورية واعلان اسماء الطلاب الاوائل للبلدة كلها، ودعونا انطلقوا قريبًا، سأطلعكَمْ على آخر الأخبار، أيها الطلاب الأعزاء، حتى يكون ظهر هذا اليوم رسميًا على أبعد تقدير.
موقع نتائج المدرسة الثانوية السادسة رَابِطْ نتائج الجولة الأولى
وتم التأكيد على ارتفاع معدلات النجاح فِيْ الفرع العلمي والارتقاء الأدبي والفرع القانوني فِيْ النتائج التحضيرية السادسة 2022 موقع نتائجناارتفع معدل النجاح هذا العام بشكل ملحوظ عن السنوات الثلاث الماضية، وذلك بفضل الجهد المكثف الذي بذلته المدارس والهِيْئات التعليمية المختلفة، وخاصة التعليم الإلكتروني، والذي تحقق فِيْ وقت قصير جدًا.
خطوات الاطلاع على نتائج السادس من ثانوي 2022
- اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- أدخل اسم الطالب أو رقم الامتحان
- اختر المقاطعة
- انقر فوق الزر عرض النتائج VI
رَابِطْ نتائج الثانوية العامة السادسة 2022 الدور الاول
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محافظة
|
الحالة
|
رَابِطْ التحميل
|نينوى
|أنا منتظر
|قلها
|أنا منتظر
|كرج 1
|أنا منتظر
|كاري 2
|أنا منتظر
|كرج 3
|أنا منتظر
|الرصافة 1
|أنا منتظر
|الرصافة 2
|أنا منتظر
|الرصافة 3
|أنا منتظر
|النجف
|أنا منتظر
|ذي قار
|أنا منتظر
|القادسية
|أنا منتظر
|صلاح الدين
|أنا منتظر
|كان ذلك
|أنا منتظر
|أربيل
|أنا منتظر
|السليمانية
|أنا منتظر
|دهُوك
|أنا منتظر
|الانبار
|أنا منتظر
|بابل
|أنا منتظر
|البصرة
|أنا منتظر
|كربلاء
|أنا منتظر
|كركوك
|أنا منتظر
|ميسان
|أنا منتظر
|مزدوج
|أنا منتظر
أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية في الساعات الأخيرة بيان بأن نتائج السادس الاعدادي 2022 ستكون متوفرة أول الأيام من الأسبوع الحالي، وستكون النتيجة من خلال موقع نتائجنا epedu.gov.iq من خلال رقم الجلوس وستصدر أيضا بصيغة bdf