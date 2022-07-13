الأثاث والفستق يغذيان الخزانة التركية بـ4 مليارات دولار

بلغت عائدات تركيا من صادرات منتجات الأثاث والورق والفستق الحلبي 4.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب ما أورده الموقع الإخباري الرسمي TRT Khabar، الأربعاء، أظهرت بيانات من اتحاد مصدري الأثاث والورق والمنتجات الحرجية أن صادرات القطاع ولأول مرة تجاوزت حاجز الـ4 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2022.

فِيْ يونيو، نمت صادرات القطاع بنسبة 30.7 فِيْ المائة، لتصل إلَّى 801 مليون دولار، وفقًا لنفس البيانات.

وفِيْ تصريحات نقلها المصدر قال علي كان دوران نائب رئيس الاتحاد المذكور ان “الطلب على منتجات القطاع زاد بالتزامن مع الطفرة التي حققتها الصادرات التركية فِيْ الفترة الاخيرة”.

وعلى الصعيد ذاته، بلغت عائدات تركيا من تصدير فستق عَنّْتابا 111 مليونا و 456 ألف دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فقد نمت صادرات الفستق الحلبي عَنّْتابا بنسبة 30٪ خلال الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووصلت صادرات تركيا من فستق أنتابيا خلال العام الماضي 2022 إلَّى أسواق 110 دولة حول العالم، بقيمة 209 ملايين و 686 ألف دولار، بحسب الاتحاد ذاته.

وبلغت صادرات نفس القطاع فِيْ النصف الأول من العام الجاري، أسواق 91 دولة، بكَمْية 12258 طنًا.

وتصدرت ألمانيا قائمة المستوردين بـ 17 مليونا و 43 ألف دولار، تلتها قيرغيزستان بـ 9 ملايين و 363 ألف دولار، ثم العراق بـ6 ملايين و 828 ألف دولار.

يشار إلَّى أن اسم هذا المنتج بـ “فستق عَنّْتاب” يعود إلَّى ولاية غازي عَنّْتاب التركية المشهُورة بزراعته.

أشارت بيانات رسمية سابقة إلَّى أن إجمالي الصادرات لكافة القطاعات فِيْ النصف الأول من العام الجاري بلغ 125 مليارا و 863 مليون دولار.

الصادرات التركية عام 2022

يشار إلَّى أن إجمالي صادرات تركيا بلغ 225.4 مليار دولار العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 32.9٪، مقارنة بعام 2022.

أشارت بيانات رسمية صدرت نهاية العام الماضي، إلَّى أن إجمالي صادرات البلاد فِيْ عام 2022 زاد بنسبة 32.9 فِيْ المائة مقارنة بالعام السابق، وبلغ 225 مليارا و 368 مليون دولار، مبينة أن هذه البيانات أرقام قياسية فِيْ تاريخ بلاده. .

وأضافت أن حجم التجارة الخارجية التركية “ارتفع من 87.6 مليار دولار عام 2002 إلَّى 496.7 مليار دولار عام 2022”.

وأشارت إلَّى أن عجز التجارة الخارجية خلال عام 2022 انخفض بنسبة 7.8 فِيْ المائة مقارنة بعام 2022، ليستقر عَنّْد 45.9 مليار دولار.