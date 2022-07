الأثرياء يربحون أيضا على إنستجرام.. قائمة الأكثر متابعة

مواقع التواصل الاجتماعي ليست مجرد وسيلة للتعارف وتداول الأخبار، بل قد تكون مصدر ثروة كبيرة، إذا ارتبطت بالشهرة وعدد كبير من المتابعين.

Instagram هُو مثال على ذلك، عَنّْدما ينضم المشاهِيْر إلَّى أشهر تطبيق لمتابعة الصور فِيْ العالم، يكون حدثًا مهمًا للمعجبين والمتابعين على حد سواء.

حطم عضو فرقة البوب ​​الكورية الجنوبية BTS، والمعروفة باسم المرحلة “V”، موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأسرع شخص يصل إلَّى مليون و 10 ملايين متابع على إنستغرام.

كان لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو هُو الشخص الأكثر متابعة على تطبيق مشاركة الصور فِيْ 16 فبراير 2022.

سيلينا جوميز، الممثلة والمغنية الأمريكية، سجلت أيضًا رقمًا قياسيًا فِيْ عام 2016 لتصبح أول من يصل إلَّى 100 مليون متابع.

Instagram هُو أحد الركائز الأساسية لبعض المشاهِيْر لبناء علامتهم التجارية، فِيْ حين استفادت العلامات التجارية المختلفة منه وقدراته التسويقية عبر الإنترنت.

وفقًا لتقرير Launchmetrics الصادر عَنّْ Launchmetrics بعَنّْوان “The Rise of Athleisure 2022″، فقد قاد المشاهِيْر فِيْ عام 2022 أكبر قيمة للتأثير الإعلامي (MIV)، والتي استخدمتها Launchmetrics لقياس تأثير الات والإشارات عبر مختلف الوسائط لأسواق الرفاهِيْة ومستحضرات التجميل والأزياء.

نتج عَنّْ تعاون كريستيانو رونالدو مع نايكي حوالي 248 مليون دولار من التأثير الإعلامي (MIV) على Instagram، بينما منشور The Rock حول تعاونه مع Under Armor لإطلاق أحذية تدريب PR 4 جديدة، إلَّى جانب أول سماعات أذن للعلامة التجارية وملابس جديدة، The day قبل الإطلاق، بقيمة 994000 دولار من التأثير الإعلامي.

بصرف النظر عَنّْ كون تأييد المشاهِيْر أداة تسويقية فعالة، اكتسبت الأسماء الشهِيْرة أيضًا عددًا كبيرًا من المتابعين، بما فِيْ ذلك المليارديرات.

فِيْما يلي شرح لأشهر خمسة مليارديرات فِيْ صناعة الترفِيْه والرياضة، والذين لديهم أكبر عدد من المتابعين، مع العلم أن عدد المتابعين وصافِيْ الثروة كَمْا جاء بتاريخ 13 يوليو 2022.

1- كيم كارداشيان

وجاءت كيم كارداشيان فِيْ المركز الأول بين أشهر خمسة مليارديرات فِيْ صناعة الترفِيْه والرياضة، بعدد متابعين بلغ 324 مليون شخص، وصافِيْ ثروة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار.

والأمر كله يتعلق بمواكبة كيم كارداشيان، من مشاركة الإطلالات الجريئة، إلَّى رعاية المشاركات، والترويج لخط العَنّْاية بالبشرة الجديد SKKN من KIM.

نجم تلفزيون الواقع الذي تحول إلَّى رجل أعمال لديه متابعون أكثر من أي ملياردير مشهُور آخر.

وفقًا لأداة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي Hopper’s Instagram Rich Lists، يكسب Kim Kardashian 1.6 مليون دولار لكل منشور.

كارداشيان هُو أيضًا ثالث ملياردير متابع على تويتر، يليه ريهانا وإيلون موسك، وفقًا لمجلة فوربس فِيْ يونيو.

بفضل شركة مستحضرات التجميل والعطور KKW Beauty، وشركة الملابس Skims، كانت كارداشيان مدرجة فِيْ قائمة المليارديرات لأكثر من عام، بقيمة صافِيْة قدرها مليار دولار، ارتفاعًا من 780 مليون دولار فِيْ أكتوبر.

تأتي بقية ثروتها من تلفزيون الواقع وعقود الرعاية وعدد من الاستثمارات الصغيرة.

ضاعفت شركة الملابس Skims تقييمها إلَّى 3.2 مليار دولار فِيْ أقل من عام بعد أن جمعت 240 مليون دولار فِيْ يناير 2022.

إنها أغنى من العام الماضي بـ 800 مليون دولار، حيث احتلت المرتبة 16 فِيْ قائمة فوربس السنوية الثامنة لأغنى النساء العصاميات فِيْ أمريكا، بصافِيْ ثروة 1.8 مليار دولار، وفقًا لـ Forbes Arabia.

2- ريهانا

وتأتي ريهانا فِيْ المركز الثاني بعدد متابعين 133 مليونا، وصافِيْ ثروتها نحو 1.4 مليار دولار.

ريهانا هِيْ أنجح رائدة أعمال فِيْ مجال التجميل، حيث قامت ببناء علامتها التجارية من خلال تواجدها الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقًا لـ Hopper، تتلقى Rihanna 700000 دولار لكل منشور وحسابها لديه 133 مليون متابع.

لديها متابعون على Twitter أكثر من أي ملياردير آخر، مثل Elon Musk و Oprah Winfrey و Bill Gates.

أصبحت مليارديرة العام الماضي بفضل نجاح Fenty Beauty، التي تشاركها فِيْ امتلاكها مع المجموعة الفرنسية LVMH، وهِيْ ثاني أغنى امرأة فِيْ أمريكا عصامية فِيْ قطاع مستحضرات التجميل.

ريهانا من المشاهِيْر الذين يستخدمون تواجدهم على وسائل التواصل الاجتماعي لبناء علامة تجارية.

ريهانا متعددة المواهب لم تصنع صناعة مستحضرات التجميل فحسب، بل أعادت أيضًا كتابة قواعد الموضة، وحتى ملابس الأمومة، التي أظهرت معدتها أثناء الحمل فِيْ عام 2022.

3- ليبرون جيمس

احتل ليبرون جيمس المرتبة الثالثة بين أشهر خمسة مليارديرات فِيْ صناعة الترفِيْه والرياضة، بتتبع 127 مليونًا، وصافِيْ ثروة يقارب المليار دولار.

ولا يهِيْمن جيمس على ملعب كرة السلة فحسب، بل يهِيْمن أيضًا على الإنترنت.

بصرف النظر عَنّْ حصوله على عدد كبير من المتابعين على Twitter، فهُو أيضًا ثالث أكثر ملياردير شهرة يليه 127 مليون متابع.

وفقًا لـ Hopper، يكسب النجم الضخم 657000 دولار لكل منشور.

فِيْ الشهر الماضي، أصبح ليبرون أول لاعب نشط فِيْ الدوري الاميركي للمحترفِيْن يصل إلَّى مرتبة الملياردير بعد أن حصل على لقب ثاني أفضل رياضي فِيْ العالم مدفوع الأجر بإيرادات قدرها 12 شهرًا بقيمة 121.2 مليون دولار قبل الضرائب ورسوم الوكيل.

حصل على أسهم فِيْ العلامات التجارية التي شارك فِيْها، بما فِيْ ذلك سلسلة البيتزا سريعة النمو Blaze Pizza و Beats by Dre، بالإضافة إلَّى شركته الخاصة للإنتاج التلفزيوني والأفلام، SpringHill.

4- أوبرا وينفري

وجاءت أوبرا وينفري فِيْ المرتبة الرابعة بعدد متابعين يبلغ 21.3 مليون متابع وصافِيْ ثروة بنحو 2.5 مليار دولار

وينفري هِيْ رابع ملياردير متابع على Instagram، حيث جمعت 21.3 مليون متابع على الرغم من وجود 1257 مشاركة فقط.

ظهرت الشخصية التليفزيونية الأمريكية لأول مرة على قائمة فوربس 400 عام 1995، بقيمة صافِيْة قدرها 340 مليون دولار.

اليوم، يبلغ صافِيْ ثروتها 2.5 مليار دولار وفقًا لتقديرات Forbes، وذلك بفضل العقارات وأسهم Weight Watchers وشبكة Oprah Winfrey Network (OWN) والأصول الأخرى.

هذا العام، احتلت المرتبة العاشرة فِيْ قائمة فوربس لأغنى النساء العصاميات فِيْ أمريكا.

تواصل وينفري أيضًا ضخ ملايين الدولارات فِيْ العديد من المشاريع الخيرية، لا سيما فِيْ مجال التعليم.

5- كاني ويست

الزوج السابق لكيم كارداشيان هُو أيضًا من بين المليارديرات المشهُورين الذين تتم متابعتهم على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من سلوكه غير المنتظم على الإنترنت.

كاني ويست، المعروف باسم “يي”، لديه 16.1 مليون متابع حتى الآن، على الرغم من محو كل منشور من صفحته.

فِيْ مارس، تم حظر نجم الهِيْب هُوب الذي تحول إلَّى قطب أحذية من Instagram لمدة 24 ساعة لاستخدامه إهانة عَنّْصرية موجهة إلَّى الممثل الكوميدي تريفور نوح، كَمْا تم إلغاء دوره فِيْ الأداء فِيْ حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2022 بسبب سلوكه عبر الإنترنت.

احتل المرتبة الخامسة فِيْ قائمة فوربس للفنانين الأعلى أجراً لعام 2022، بأرباح قدرها 235 مليون دولار.

تعد ماركة الأحذية Yeezy المصدر الرئيسي لإمبراطورية الملياردير، والتي قدرت فوربس العام الماضي قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار.