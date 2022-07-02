الأحساء تسجل أعلى حرارة اليوم بـ46 درجة مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت في بعض مدن المملكة.

وقال مركز الأرصاد، اليوم السبت، إن مدينة الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة اليوم 46 درجة مئوية، فيما سجلت مدن أبها والباحة وطريف أدنى درجة حرارة بلغت 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة القصوى

وأشار المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة القصوى اليوم، إلى أن الأحساء سجلت 46 درجة مئوية، تليها الدمام والخرج وشرورة ووادي الدواسر بـ 45 درجة، ورفحا وحفر الباطن والبلدة. – سجلت ربد 44 درجة مئوية، ومكة المكرمة وبريدة والدوادمي والمجمعة 43 درجة.

درجات الحرارة الدنيا

وفيما يتعلق بأدنى درجات الحرارة، تصدرت أبها والباحة وطريف قائمة درجات الحرارة الدنيا 20 درجة مئوية، وحائل 23، وتبوك 24، وعرعر، وسكاكا، والطائف 25 درجة مئوية.

توقعات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة التي تثير الأتربة والغبار في الحد من مدى الرؤية الأفقية في المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران. وكذلك في الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان، مما قد يؤدي إلى عدم وجودها تقريبًا في الرؤية الأفقية لأجزاء من تلك المناطق.

كما تكون السماء ملبدة بالغيوم جزئيا مع احتمالية حدوث زخات رعدية بعد الظهر فوق منطقتي عسير وجازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 15 إلى 35 كم / ساعة في الأجزاء الشمالية والوسطى، ومن الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 20 إلى 40. كم / ساعة في الجزء الجنوبي. ويبلغ ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف في الجزء الشمالي والوسطي ومن متر إلى مترين في الجزء الجنوبي.