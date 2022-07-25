الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ47 مئوية

سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بين المدن السعودية، اليوم الاثنين، لتصل إلى 47 درجة مئوية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، جاءت الدمام في المرتبة الثانية بـ46 درجة، تليها القيصومة التي سجلت 45 درجة.

النشرة الجوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير اليوم، استمرار احتمالات حدوث العواصف الرعدية في بعض مناطق المملكة، والتي قد تصاحبها تدفقات غزيرة، وبَرَد، وتدفقات هابطة نشطة، وغبار مثار يحد من مدى الرؤية الأفقية. .

ومن المتوقع ان يستمر اثارها مع هطول امطار معتدلة الى غزيرة من غد الثلاثاء الى السبت المقبل في مناطق جازان (فيفا، الخوبة، العارضة، حروب، الحارث، الضاهر، بيش، صبيا، أبو عريش، منطقة جازان). طوال، جيزان، فرسان) ونجران (شرورة، حبونة). بدر الجنوب، نجران)، عسير (أبها، خميس مشيط، النماص، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، البراك، المجاردة)، منطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، العقيق، القرى). قلوة، المخواة، الحجرة)، بالإضافة إلى منطقة مكة (الطائف، ميسان، أدهم، العارضية) بوجود سحابة رعدية ممطرة مصحوبة بدوافع هوائية نشطة تثير الغبار والغبار.