الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 49 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأحد، في بعض مدن المملكة.

وقال مركز الأرصاد، إن مدينة الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة اليوم 49 درجة مئوية، فيما سجلت مدن أبها والباحة وطريف أدنى درجة حرارة 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة القصوى

وأشار المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن درجات الحرارة القصوى اليوم، إلى أن الأحساء سجلت 49 درجة مئوية، تليها الدمام 48، ثم الخرج 47.

بينما سجلت الرياض ووادي الدواسر 46، وحفر الباطن وشرورة والمجمعة 44.

درجات الحرارة الدنيا

أما أدنى درجات الحرارة في بعض المدن فهي أبها، الباحة وطريف 18، القريات 19، سكاكا، عرعر والوجه 23.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأحد حارا إلى حار جدا في أجزاء من شرق ووسط المملكة.

ولا تزال الفرصة سانحة لحدوث عواصف رعدية في مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة بعد الظهر مصحوبة بنشاط الرياح السطحية.