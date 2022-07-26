الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية

أصدر المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في مدن المملكة اليوم الثلاثاء.

وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر اليوم، إن مدينة الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة بلغت 46 درجة مئوية، فيما بلغت درجات الحرارة في أبها والباحة 17 درجة مئوية.

درجات حرارة عالية

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدن المملكة اليوم هي كالآتي الأحساء 46 درجة، تليها الدمام وحفر الباطن والخرج 45 درجة، ثم الرياض، ووادي الوادي. الدواسر ورفحاء 44 درجة.

تسجل بريدة والدوادمي والمجمعة 43 درجة مئوية، بينما تبلغ درجة الحرارة القصوى في سكاكا 42 درجة.

درجات الحرارة الدنيا

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة الدنيا، كانت بعض المدن كالآتي أبها والباحة 17 درجة مئوية، القريات وطريف 21 درجة مئوية، نجران والطائف 24 درجة، تبوك وعرعر والوجه 25 درجة مئوية.

توقعات اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، حدوث عواصف رعدية متوسطة إلى قوية، والتي من شأنها أن تتسبب في تدفق الأودية والأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد فوق مناطق نجران وجازان وعسير والبرد. الباحة ومرتفعات منطقة مكة الممتدة إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة).

ومازالت الفرصة سانحة لسحب العواصف الممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار في أجزاء من جنوب الرياض والمنطقة الشرقية، وطقس حار إلى شديد الحرارة في أجزاء من المنطقتين الشرقية والرياض.