الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 47 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى والصغرى ليوم الثلاثاء في بعض مدن المملكة.

وأوضح المركز في تقريره عن درجات الحرارة القصوى اليوم أن الأحساء سجلت 47 درجة مئوية، تليها الدمام وحفر الباطن 46 درجة، ثم المدينة المنورة والخرج 45 درجة مئوية، ومكة المكرمة وبريدة وبريدة. واو 44 درجة.

أبها تسجل أدنى درجة حرارة

وفيما يتعلق بأدنى درجات الحرارة، جاءت أبها في المرتبة الأدنى في القائمة عند 18 درجة، ثم القريات 20 درجة، والباحة 21 درجة.

بينما سجلت جدة والدمام وأبها والباحة وجازان والقنفذة والوجه أعلى نسبة رطوبة بلغت 90٪.

كانت درجات الحرارة على النحو التالي