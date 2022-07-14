الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في السعودية اليوم بـ45 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس في مناطق المملكة.

درجات الحرارة القصوى

وتوقع المركز أن تصل درجات الحرارة القصوى في المدينة المنورة إلى 43 درجة مئوية، فيما ستشهد محافظات الأحساء في المنطقة الشرقية أعلى درجات الحرارة في المملكة عند 45 درجة، فيما تسجل الدمام وحفر الباطن والخرج الأعلى في المملكة. سوف يفعلون يسجل 44 درجة مئوية.

وسجلت الرياض وبريدة ورفحاء ووادي الدواسر 43 درجة، ومكة المكرمة والعلا والمجمعة 42 درجة مئوية.

أدنى درجة حرارة

وفي المنطقة الجنوبية سجلت درجات الحرارة في الباحة 29 درجة وفي محافظة أبها بمنطقة عسير 29 درجة.