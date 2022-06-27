الأحساء ضمن قائمة أعلى درجات حرارة مسجلة حول العالم

تصدرت مدينة بندر دير الإيرانية قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

قائمة أعلى درجات الحرارة في العالم

نشر الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الرئيس السابق للجنة تسمية الظروف الجوية الخاصة “تسنامس”، على حسابه على موقع “تويتر” قائمة بأعلى درجة حرارة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، في العالم بحسب موقع “EldoradoWeather” المتخصص.

وتضمنت القائمة 8 مدن عربية من بين أفضل 15 مدينة ذات أعلى درجات الحرارة في العالم، وكانت الأحساء ومطار الملك فهد الدولي من بين الأماكن التي سجلت أعلى درجات الحرارة.

وبحسب المرصد، جاءت مدينة بندر دير الإيرانية في المرتبة الأولى بدرجة 51.4 درجة مئوية، تلتها مدينة خانوج الإيرانية التي سجلت 49.3 درجة، فيما جاءت مدينة الأحساء في المرتبة الثالثة بـ 49.1 درجة مئوية. تليها مدينة الرقان الجزائرية بـ 48.9، ثم مدينة عين صالح الجزائرية بـ 48.3 مئوية.

الأحساء هي أعلى درجة حرارة في المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أمس، أن مدينة الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة 49 درجة مئوية.