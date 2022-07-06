الأحساء والدمام تسجلان أعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية

تواصل مدينة الأحساء تسجيل أعلى درجة حرارة في المملكة، بحسب المركز الوطني للأرصاد، في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في المدن.

قال مركز الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن مدينتي الأحساء والدمام سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ 45 درجة مئوية، فيما سجلت الباحة أدنى درجة حرارة 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة القصوى

وأوضح المركز، في تقريره عن درجات الحرارة القصوى اليوم، أن الأحساء تسجل 45 درجة مئوية، تليها مكة المكرمة وحفر الباطن والخرج 44 ووادي الدواسر 43 والرياض وبريدة وشرورة. رافا 42.

درجات الحرارة الدنيا

أما بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فقد تصدرت الباحة قائمة درجات الحرارة الصغرى بـ 18 درجة مئوية، وسجلت أبها والطائف والقريات 20 درجة، وطريف 21، والعلا 22 درجة مئوية.

توقعات الطقس اليوم

يشار إلى أن المركز الوطني للطقس توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، حدوث أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

مع استمرار نشاط الرياح السطحية، قد يؤدي إلى ضعف شبه في الرؤية الأفقية فوق منطقة نجران والأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان، وكذلك الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة (ينبع).

يستمر تأثير العوالق والغبار في منطقتي الرياض والشرقية.