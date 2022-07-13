الأحساء وحفر الباطن تسجلان أعلى حرارة اليوم بـ44 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء في مختلف مناطق المملكة.

درجات الحرارة القصوى

وتوقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة القصوى في المدينة المنورة بين 35 و 44 درجة مئوية، فيما ستشهد محافظتا الأحساء وحفر الباطن بالمنطقة الشرقية أعلى درجات الحرارة في المملكة عند 44 درجة والدمام وبريدة. وستسجل الخرج 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الدنيا

أما مكة المكرمة فتسجل 41 درجة والرياض 42 درجة والرفحاء 42 درجة، أما أدنى درجات الحرارة فتسجل محافظة الباحة 27 درجة ومحافظة أبها بعسير 27 درجة.