الأحساء وحفر الباطن تسجلان أعلى حرارة اليوم بـ47 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأربعاء، في مدن المملكة.

وسجلت مدينتا الأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة عند 47 درجة مئوية، فيما سجلت مدينتي أبها والباحة أدنى درجة حرارة عند 17 درجة مئوية.

درجات حرارة عالية

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، إن درجات الحرارة القصوى المتوقعة لهذا اليوم هي كالآتي الأحساء وحفر الباطن عند 47 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة والخرج ورفحاء والدمام عند 46 درجة مئوية. .

وستسجل الرياض وبريدة والعلا 45 درجة مئوية، فيما ستسجل عرعر وسكاكا والدوادمي والمجمعة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الدنيا

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة الصغرى في بعض المدن هي كالآتي أبها والباحة 17 درجة ونجران 20 درجة والقريات 24 وطريف والطائف و 25 درجة مئوية.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار الطقس الحار جدا في أجزاء من المنطقتين الشرقية والرياضية، وأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع عواصف رعدية وسحب ممطرة في مناطق نجران. الباحة، وقد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).