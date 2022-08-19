الأحمدي مشروبات الطاقة وغيرها تحرم الجسم من الماء

أكد أستاذ فسيولوجيا التمرين محمد الأحمدي أن مشروبات الطاقة وغيرها تدفع الجسم إلى إشباع حاجته من السعرات الحرارية وحرمانه من الماء.

# من السعودية | الأستاذ الدكتور محمد الأحمدي مشروبات الطاقة وأشياء أخرى تجعل جسمك يلبي حاجته من السعرات الحرارية وتحرمه من الماء. # قناة_السعودية pic.twitter.com/jl75TbEj8W

– قناة سعودية (saudiatv) 19 أغسطس 2022

وتابع الأحمدي، خلال لقائه ببرنامج “من السعودية” الذي تبثه القناة السعودية، الجمعة، أن السعرات الحرارية تأتي بشكل أساسي من المشروبات والناس لا يتناولون الأطعمة الصحية التي تشمل السعرات الحرارية التي يحتاجون إليها يوميا.

سعرات حراريه

وأضاف أن السعرات الحرارية لا يجب أن تأتي عن طريق المشروبات والعصائر، لأنه في هذه الحالة يتلف الماء الصحي، وهذا يؤثر على الجسم والكلى، حيث أن حاجة الإنسان للسوائل تتراوح بين 2 و 2 لتر ونصف، والماء 10 فقط. ٪. .