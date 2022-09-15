“الأحمر” يسيطر على أسواق النفط والمال الذهب.. الدولار الرابح الوحيد

سيطر اللون الأحمر على أسواق النفط والمال والذهب، بعد أن أكد خسائر كبيرة، فِيْ وقت تغرد فِيْه الدولار القوي بعيدًا عَنّْ أي خسائر.

ارتفع الدولار مستفِيْدًا من بيانات التجزئة، بينما انخفض النفط بأكثر من 3٪ بعد تجنب الإضراب فِيْ أمريكا ووسط مخاوف بشأن الطلب.

وتكبد الذهب خسائر كبيرة، وتراجع المعدن الثمين إلَّى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، فِيْما تراجعت الأسْهُمْ الأوروبية لليوم الثالث على التوالي بفعل خسائر فِيْ قطاعي الطاقة والتكنولوجيا.

أقفلت الأسْهُمْ الأمريكية منخفضة وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية وتحذيرات من الركود

قطرة الزيت

تراجعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 3٪ إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أسبوع يوم الخميس، بسبب اتفاق مبدئي من شأنه تجنب الإضراب فِيْ قطاع السكك الحديدية الأمريكي، وتوقعات بضعف الطلب العالمي واستمرار قوة الدولار قبل توقع كبير. رفع سعر الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت عَنّْد تسوية قدرها 3.26 دولار، أو 3.5 فِيْ المائة، إلَّى 90.84 دولار للبرميل، وأغلقت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضة 3.58 دولار، أو 3.8 فِيْ المائة، إلَّى 85.10 دولار للبرميل، لتغلق الخامين عَنّْد أدنى مستوى لهما منذ الفترة. ثامن. من سبتمبر.

توصلت نقابات وخطوط السكك الحديدية الأمريكية الكبرى إلَّى اتفاق مبدئي بعد 20 ساعة من المحادثات المكثفة بوساطة إدارة الرئيس جو بايدن لتجنب إغلاق السكك الحديدية الذي قد يعطل إمدادات الغذاء والوقود فِيْ الداخل والخارج.

وساهمت الاتفاقية فِيْ الضغط على عقود الديزل والبنزين الأمريكية الآجلة لتنخفض بأكثر من 5٪ خلال جلسات التداول.

سقوط الذهب

تراجعت أسعار الذهب الخميس إلَّى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2022 بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار، فضلًا عَنّْ انخفاض الرهانات على قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة مرة واحدة. مرة أخرى من جاذبية المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلَّى 1665.23 دولار للأوقية بعد أن هبط أكثر من 2 بالمئة إلَّى 1659.47 دولار فِيْ وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9 بالمئة لتبلغ عَنّْد التسوية 1677.30 دولار.

قلص الذهب خسائره لفترة وجيزة بعد أن قام المستثمرون بتقييم البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع فِيْ أغسطس، بينما أظهرت بيانات منفصلة انخفاض مطالبات البطالة الأسبوعية فِيْ الولايات المتحدة بمقدار 5000 إلَّى 213000 معدلة موسمياً الأسبوع الماضي.

تتوقع الأسواق بالفعل رفع سعر الفائدة بما لا يقل عَنّْ 75 نقطة أساس فِيْ نهاية اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، وربما يصل إلَّى 100 نقطة أساس.

يعتبر الذهب عادة وسيلة تحوط ضد التضخم، لكنه لا يولد عوائد، لذلك فهُو حساس لأسعار الفائدة وعوائد الخزانة.

فِيْ غضون ذلك، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الأربعاء، إنه ينبغي على محافظي البنوك المركزية المثابرة فِيْ مكافحة التضخم على نطاق واسع.

صدمة وول ستريت

أنهت وول ستريت على انخفاض يوم الخميس، بعد مواصلة الخسائر فِيْ أواخر التعاملات، حيث فشلت سلسلة من البيانات الاقتصادية فِيْ تغيير المسار المتوقع لتشديد السياسة من قبل مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي وسط تنبيهات متزايدة من الركود العالمي.

تسارعت عمليات البيع فِيْ نهاية الجلسة، وضغطت الأسْهُمْ الرائدة، بما فِيْ ذلك Microsoft و Apple و Amazon، على مؤشر Nasdaq المشبع بأسهم التكنولوجيا.

ساعدت الأسْهُمْ المصرفِيْة الحساسة لأسعار الفائدة فِيْ تخفِيْف الضغط على مؤشر داو جونز.

وبحسب البيانات الأولية، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 44.40 نقطة أو 1.13٪ ليغلق عَنّْد 3901.61 نقطة، فِيْما خسر مؤشر ناسداك المركب 166.19 نقطة أو 1.42٪ لينخفض ​​إلَّى 11553.49 نقطة. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 173.24 نقطة أو 0.56 بالمئة إلَّى 30961.85 نقطة عَنّْد الإغلاق.

تستمر الأسْهُمْ الأوروبية فِيْ الخسارة

أغلقت الأسْهُمْ الأوروبية على انخفاض يوم الخميس، حيث كانت أسهم الطاقة والتكنولوجيا أكبر الخاسرين، حيث أثرت المخاوف بشأن التشديد النقدي والاضطرابات الجيوسياسية على المعَنّْويات.

أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي منخفضًا بنسبة 0.7٪، ليواصل تكبد خسائر للجلسة الثالثة على التوالي. وتراجعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 2.1٪ متأثرة بانخفاض أسعار الخام بسبب مخاوف بشأن الطلب.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا 1.8 بالمئة وكانت أكبر ضغط على مؤشر Stoxx 600. عادة ما يكون أداء القطاع ضعيفًا فِيْ سياق ارتفاع أسعار الفائدة بسبب مخاوف من الضغط على الإيرادات المستقبلية.

عززت مجموعة من البيانات الصادرة هذا الأسبوع من الولايات المتحدة الحجة لتشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

دولار قوي

ارتفع الدولار بشكل طفِيْف مقابل الين يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات انتعاشًا أكثر من المتوقع فِيْ مبيعات التجزئة الأمريكية فِيْ أغسطس، بينما وصل الفرنك السويسري إلَّى أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ عام 2015.

حقق الدولار بعض المكاسب بعد صدور البيانات التي أظهرت أن مبيعات التجزئة زادت بنسبة 0.3٪ الشهر الماضي، لكن الطلب على السلع تراجع مع رفع الاحتياطي الفِيْدرالي لأسعار الفائدة.

تلقى الدولار دعمًا من التوقعات بأن البنك المركزي سيستمر فِيْ تشديد السياسة النقدية.

وصعد الدولار 0.2٪ مقابل الين إلَّى 143.39 ين، بعد انخفاضه 1٪ يوم الأربعاء بعد أنباء عَنّْ حديث بنك اليابان عَنّْ أسعار الصرف مع البنوك فِيْ استعداد محتمل لشراء الين.

استقر مؤشر الدولار تقريبًا عَنّْد 109.64.