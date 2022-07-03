الأحوال المدنية أبلغوا عن أي جهة تطلب صورة الهوية الوطنية

وأكدت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أنه لا يجوز لأي مؤسسة الاحتفاظ بالهوية الوطنية أو نسخة منها لأي من المواطنين، وأشارت إلى أنه في حالة احتفاظ إحدى المؤسسات بصورة من الهوية يجب عليها تقديم شكوى إلى “كلنا بأمان”. جاء ذلك رداً على سؤال مواطن حول إصرار بعض المؤسسات على تصوير الهوية الوطنية وكيفية التنديد بذلك.

لا يحق للبنوك نسخ وثيقة الهوية الوطنية

و قبل؛ أكدت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أن البنوك لا يمكنها الاحتفاظ ببطاقات الهوية الوطنية أو تصويرها.

وأشار إلى أن المسموح به هو الاطلاع على بيانات الهوية فقط، ثم إعادتها إلى صاحبها وعدم تصويرها. كما أشار إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالقانون يتم تقديم الشكوى مباشرة للشرطة أو كلنا أمن. متابعة الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

حافظ على هويتك، حافظ على حقوقك

حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من ضرورة توخي الحذر والاحتفاظ بوثيقة الهوية الوطنية، وهي وثيقة رسمية تنص اللائحة على حفظها. وقالت دائرة الأحوال المدنية في إنفوجرافيك على حسابها في تويتر “احتفظ بهويتك، واحفظ حقوقك”.