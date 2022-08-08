الأحوال المدنية المحافظة على الوثائق الرسمية دليل وعي

وجددت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، التأكيد على أهمية الحفاظ على الوثائق الرسمية، قائلة في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر “إحساسك بالمسؤولية في الحفاظ على الوثائق الرسمية دليل على ضميرك”.

خطوات الإبلاغ عن المستندات المفقودة

و قبل؛ حددت دائرة الأحوال المدنية خطوات الإبلاغ عن المستندات المفقودة بسهولة كما يلي – تسجيل الدخول من خلال حساب أبشر الخاص بك

اختر خدماتي

– الشؤون المدنية

الإبلاغ عن المستندات المفقودة

– اختر الوثيقة المفقودة من القائمة

– املأ المعلومات المطلوبة

احجز موعدًا عبر الإنترنت من خلال طلب خدمة المستندات لاستبدال المستند المفقود

كما حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الحالات التي يجب فيها تغيير صورة الهوية الوطنية، مشيرة إلى وجود حالتين لا تتطلبان تغيير الصورة.

حالات تغيير الهوية الوطنية

أوضحت الحالة الاجتماعية أن الصورة في الهوية الوطنية تتغير في بعض الحالات، وتشمل هذه الحالات ما يلي

– وظائف التغيير

بحسب التقارير الطبية

وأشار إلى أنه في حالة تجديد الهوية، أو إصدار بدل فاقد تالف، لا يشترط إحضار صورة شخصية أو تعبئة النماذج وقت تقديم الطلب.