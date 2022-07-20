الأحوال المدنية الهوية الوطنية إلزامية في عمر الـ15

وجددت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية التأكيد على وجوب إصدار البطاقة للأطفال بمجرد بلوغهم سن الخامسة عشرة.

وأشار في إنفوجرافيك على حسابه الرسمي على تويتر إلى أن الحصول على هوية وطنية للأطفال أمر اختياري ابتداءً من سن 1015 ؛ ومع ذلك، يعتبر إصداره إلزامياً لمن بلغ سن الخامسة عشرة.

تأخير

و قبل؛ وأشارت الأحوال المدنية إلى فرض غرامة تأخير قدرها 100 ريال على عدم إصدار بطاقة الهوية الوطنية خلال المدة المحددة.

تطابق الواقع مع بيانات الهوية

في السابق، أكدت الشروط على أهمية مطابقة بيانات بطاقة الهوية بالواقع. كما أكدت الأحوال المدنية أن الصورة الشخصية في وثيقة الهوية الوطنية لا يمكن تغييرها إلا بسبب تغيير الفصائل أو بحسب التقارير الطبية.

أطلقت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مؤخرًا الرقم المجاني الموحد (1916) لمركز الاتصال بالإدارة العامة لخدمة المستخدم لاستقبال مكالمات المستفيدين من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة صباحًا. الساعة ليلاً بدلاً من الرقم الموحد السابق (920022133).