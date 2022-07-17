الأحوال المدنية ترد على معلم مهنته في أبشر طالب ابتدائي

وقالت الأحوال المدنية، التي استدعت شروط وخطوات تغيير بيانات المهنة في الهوية الوطنية، في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر “لتغيير المهنة لا بد من التوجه إلى أقرب مكتب وإحضار خطاب حديث”. صاحب العمل، موقعة ومختومة “.

كان هذا ردًا على سؤال أحد المتابعين، والذي قال خلاله “أنا موظف حكومي (مدرس) وأبشر بالمهنة كطالب في المرحلة الابتدائية، رغم أن صاحب العمل سيعدل المهنة من خلال ذلك … الآن هذه هي السنة السادسة ولم يتغير “.

حالات تغيير صورة الهوية الوطنية

و قبل؛ وحددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الحالات التي يجب فيها تغيير صورة الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن هناك حالتين لا تتطلبان تغيير الصورة.

أوضحت الحالة الاجتماعية أن الصورة في الهوية الوطنية تتغير في بعض الحالات، وتشمل هذه الحالات ما يلي

– تغيير الميزات

بحسب التقارير الطبية

وأشار إلى أنه في حالة تجديد الهوية، أو إصدار بدل فاقد تالف، لا يشترط إحضار صورة شخصية أو تعبئة النماذج وقت تقديم الطلب.