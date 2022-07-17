الأحوال المدنية تعلن عن خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر

تماشيا مع تطوير وتحديث خدمات وزارة الداخلية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عبر منصة أبشر، أعلنت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عن أربع خدمات جديدة، من بينها خدمة تغيير المؤهلات الأكاديمية من خلال منصة أبشر. ، وسنوفر لك اليوم الخطوات اللازمة لإجراء هذا التغيير.

خطوات تغيير الدرجة الأكاديمية إلكترونيًا من خلال منصة أبشر

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية عن الخطوات التي يجب اتباعها فِيْ حالة الرغبة فِيْ تعديل العنوان الأكاديمي، وهذه الخطوات هِيْ

يجب أن يقوم حساب المستفِيْد بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عن طريق إدخال رَابِطْ أبشر للأفراد.

ثم انتقل إلى قسم خدماتي وحدد الخدمات.

ثم اختر الحالة الاجتماعية.

ثم يختار مقدم الطلب مركز الرسائل ويطلب الحالة الاجتماعية.

بعد ذلك يتم الضغط على طلب جديد ثم اختيار المنطقة وهِيْ وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

ثم اختر خدمة التسجيل المدني.

ثم اختر الخدمة الفرعية، وهِيْ تعديل الدرجة الأكاديمية.

ثم اكتب وصفًا للطلب يوضح التعديل المطلوب.

يرفق الطالب الشهادة فِيْ قسم الملاحق، وفِيْ حال حصل المستفِيْد على الدرجة العلمية فِيْ الخارج يجب إرفاق معادلة الشهادة.

فِيْ الخطوة الأخيرة، انقر فوق إرسال طلب.

خدمات جديدة أطلقها جهاز الأحوال المدنية

هناك خدمات جديدة أطلقها جهاز الأحوال المدنية عبر منصة أبشر الإلكترونية، وهِيْ كالتالي

تعديل عنوان أكاديمي.

تصحيح الاسم بالانجليزية.

تعديل الحالة الاجتماعية.

ربط السجلات المدنية الخاصة بالأبناء بالأم.

تم تطوير خدمة التحسين.

منصة أبشر السَعُودِيْة الإلكترونية

أبشر هُو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السَعُودِيْة، يتيح للمواطنين والمقيمين السعوديين إجراء معاملاتهم الخاصة دون الحاجة إلى ة الدوائر، ويعمل على ربط جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًا، ويخدم التطبيق 21 مليون مشترك ويوفر المزيد أكثر من 200 خدمة إلكترونية، ساعدت منصة أبشر فِيْ رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، كَمْا سهلت الوصول إلى الخدمات المقدمة، حيث تعمل على الربط مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة، وتوفر 330 خدمة آمنة من خلال المعاملات الإلكترونية بدون أوراق، ويمكن تنفِيْذ الخدمات الإلكترونية من أي مكان دون الحاجة إلى ة قطاعات الوزارة المختلفة.