الأحوال المدنية تقدم خدماتها المتنقلة في 4 مواقع بمكة وتبوك

تواصل وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تقديم خدماتها المتنقلة في مختلف مناطق المملكة ؛ كجزء من مبادرة “نأتي إليكم”.

تقدم وحدات الأحوال الاجتماعية المتنقلة خدماتها للرجال والنساء في (4) مواقع بمنطقة مكة المكرمة وتبوك، وذلك ضمن مبادرة (جئنا إليك) التي تنفذها وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية للجهات الحكومية والخاصة. ومبادرة “موجودين” التي تستهدف خدمة المحافظات والمراكز والبلدات البعيدة عن دوائر الأحوال المدنية.

الحالة الاجتماعية بمكة المكرمة

بدأت وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مركز هيلي لمدة أسبوع في مركز كيا ويوم الاثنين في مركز أبو ركعة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وحدات متنقلة في تبوك

واليوم وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة تبوك تقدم خدماتها للرجال والنساء في مستشفى الأمير فهد بن سلطان لمدة أسبوع.

تقوم الوحدات المتنقلة بتزويد المستفيدين بخدمات التسجيل المدني مثل إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية واستبدالها بالبطاقة التالفة.

تعتبر خدمات الهاتف المحمول من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لجميع المستفيدين، رجالاً ونساءً، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل جهد المستفيدين.