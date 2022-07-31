الأحوال المدنية توضح شروط التفويض الإلكتروني

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن التفويض الإلكتروني هو خدمة إلكترونية تتيح للمواطن تخويل مواطن آخر لتنفيذ إجراءات السجل المدني بشكل رسمي نيابة عنه.

جاء ذلك رداً على سؤال تابع لأحد المتابعين قال خلاله هل يمكنني تفويض أخي لاستلام بطاقة الحالة و كيف”

خصائص الترخيص الإلكتروني

وأشار إلى أن مزايا خدمة التفويض الإلكتروني تتمثل في

توفير الوقت والجهد في المواطن – مقابل همه.

ضمان قيد الحالة المدنية وعدم التأخير في ذلك.

من الممكن تحديد تاريخ انتهاء صلاحية التفويض وإلغائه عند الضرورة.

لتنفيذ الخدمة يشترط تفعيل المندوب في البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية (أبشر). بالإضافة إلى قبول المفوض بعد إرسال الطلب عبر الخدمة.

الخدمات التي يمكن تفويضها

– استلام وثيقة الهوية الوطنية. – استلام شهادة الميلاد. – إستلام القيد. – تبليغ حادثة (زواج – ولادة – طلاق – وفاة). – تغيير المهنة. – إستلام البصمة. – استلام إخطارات التعديل.

التفويض الإلكتروني في جوازات السفر

و قبل؛ وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن خدمة التفويض الإلكتروني لإدارات ة الجوازات، والتي تم إطلاقها مؤخرًا بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي “مركز المعلومات الوطني”، تتيح للمواطنين والمقيمين “ذكرًا كان أم أنثى” إصدار (تفويض إلكتروني) لشخص آخر. نيابة عنك وبشكل رسمي للتحقق من إدارات الجوازات في جميع مناطق المملكة ؛ إنهاء إجراءات أي خدمة لأعضائها أو المقيمين فيها.

وأوضحت الجوازات أن ذلك شريطة وجود حساب موثق للمستفيد المفوض والمفوض مفعل في البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، وأن الشخص المخول مواطن سعودي، حيث إن الخدمة متوفرة حاليًا. تفويض للمواطنين.