الأحوال المدنية حالتان لا تتطلبان تغيير صورة الهوية الوطنية

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الحالات التي يجب فيها تغيير صورة الهوية الشخصية لحامل بطاقة الهوية، وأوضحت عبر صفحتها الرسمية على تويتر أن الصورة على بطاقة الهوية الوطنية يتم تغييرها في الحالات. تجديد البطاقة. بطاقة الهوية الوطنية أو بسبب تغيير في الخصائص أو حسب التقارير الطبية. كما أشار إلى أنه في حالة تجديد بطاقة الهوية أو إصدار بدل فاقد لا يتطلب إحضار صورة شخصية أو تعبئة خارج النماذج في وقت الطلب.

الإبلاغ عن المستندات المفقودة

و قبل؛ شرحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حوالي 7 خطوات سهلة وبسيطة للإبلاغ عن المستندات المفقودة، كما حددت أنواع المستندات التي يمكن الإبلاغ عن ضياعها ؛ أيّ

– وثيقة الهوية الوطنية

– سجل العائلة

شهادة ميلاد المواطن

شهادة وفاة أحد الأقارب.

خطوات للإبلاغ عن المستندات المفقودة

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– الشؤون المدنية

الإبلاغ عن المستندات المفقودة

– اختر الوثيقة المفقودة من القائمة

– املأ المعلومات المطلوبة

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