الأحوال المدنية حالتان لتغيير صورة الهوية الوطنية

وجددت وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، التأكيد على أنه لا داعي لتغيير الصورة الشخصية للهوية الوطنية إلا في بعض الحالات.

وأشار إلى أن تغيير الصورة الشخصية يقتصر على تغيير الفصائل أو بحسب التقارير الطبية.

جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن سأل كيف تغيرت صورة والده الشخصية أثناء تجديد الهوية.

صورة هوية حجاب ملونة للنساء

و قبل؛ أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية تغيير الصورة الشخصية في الهوية الوطنية.

وردا على استفسار عنها عبر خدمة المتعاملين على تويتر قالت الوزارة يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تجديد الهوية الوطنية أو تغيير الملامح أو حسب التقارير الطبية، ويكون ذلك ضروريا فقط خلال الفترة في ذلك. يحق للتجديد قبل 180 يومًا من انتهاء صلاحيته.

كما نفى السجل المدني إمكانية الحصول على بطاقة هوية للمرأة ذات النقاب الملون، مشيرا إلى أهمية كون الحجاب أسود.

خدمات الحالة من خلال أبشر

وما قيل من قبل يمكن للمواطنين تفويض ممثليهم عبر منصة أبشر لتنفيذ سلسلة من خدمات الأحوال المدنية وتنفيذ إجراءاتها، من خلال خدمة التفويض الإلكتروني.

وأشار إلى أن الخدمات التي يمكن تفويضها لإنجازها هي استلام بطاقة الهوية، واستلام شهادة الميلاد، واستلام القيد العائلي، والإبلاغ عن وقائع الولادة والزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، واستلام شريحة البيانات (طباعة)، واستلام إخطارات التعديل.