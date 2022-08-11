الأحوال المدنية لا يمكن إلغاء غرامة تأخير تجديد الهوية

وأكدت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أن غرامة تأخير تجديد الهوية التي لا يمكن إلغاؤها كانت سبب التأخير.

جاء ذلك رداً على أحد المواطنين، قالت خلاله “انتهت هويتي وأنا في بلد الابتعاث، ولم أستطع تجديدها من خلال الموقع الرسميك، وفُرضت عليّ غرامة لتجديد هويتي. كيف ألغيه لأن لديّ منحة وكان التأخير عذرًا ”.

التأخر في تجديد الهوية

و قبل؛ وحذر جهاز الأحوال المدنية بوزارة الداخلية من تأخير تجديد الهوية الوطنية بعد انتهاء صلاحيتها، لأن ذلك سيؤدي إلى غرامة تأخير.

جاء ذلك في رد من دائرة الأحوال المدنية على سؤال مواطن قال فيه “انتهت القضايا منذ 4 أشهر. ما هي الغرامة من فضلك”

ورد جهاز الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عبر حساب خدمة العملاء قائلاً “100 ريال يتم احتسابها من تاريخ انتهاء الهوية الوطنية، يسعدنا خدمتكم”.

آلية تغيير صورة الهوية

يشار إلى أن جهاز الأحوال المدنية بوزارة الداخلية كان قد حدد في وقت سابق آلية تغيير الصورة الشخصية للمواطن في الهوية الوطنية.

وقالت الأحوال المدنية، إن الصورة الشخصية يتم تغييرها في حال تجديد وثيقة الهوية الوطنية، أو تغيير السمات، أو حسب التقارير الطبية.

واضاف انه ليس من الضروري تجديدها الا خلال الفترة التي يحق له تجديدها قبل مائة وثمانين يوما من انتهاء صلاحيتها.

نفت الأحوال المدنية إمكانية الحصول على بطاقة هوية للمرأة ذات النقاب الملون، مؤكدة أهمية أن يكون الحجاب أسود.