الأحوال المدنية 7 خطوات بسيطة للإبلاغ عن الوثائق المفقودة

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عن 7 خطوات سهلة وبسيطة للإبلاغ عن المستندات المفقودة، كما حددت أنواع الوثائق التي يمكن الإبلاغ عنها على أنها مفقودة.

المستندات التي يمكن الإبلاغ عنها

– وثيقة الهوية الوطنية

– سجل العائلة

شهادة ميلاد المواطن

شهادة وفاة أحد الأقارب

خطوات الإبلاغ عن المستندات المفقودة

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– الشؤون المدنية

الإبلاغ عن المستندات المفقودة

– اختر الوثيقة المفقودة من القائمة

– املأ المعلومات المطلوبة

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