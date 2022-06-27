الأحوال المدنية 7 خطوات بسيطة للإبلاغ عن الوثائق المفقودة

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عن 7 خطوات سهلة وبسيطة للإبلاغ عن المستندات المفقودة، كما حددت أنواع الوثائق التي يمكن الإبلاغ عنها على أنها مفقودة.
المستندات التي يمكن الإبلاغ عنها
– وثيقة الهوية الوطنية
– سجل العائلة
شهادة ميلاد المواطن
شهادة وفاة أحد الأقارب
خطوات الإبلاغ عن المستندات المفقودة
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الإبلاغ عن المستندات المفقودة
– اختر الوثيقة المفقودة من القائمة
– املأ المعلومات المطلوبة
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