الأحوال المدنية 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة

وحددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الحالات التي يجب فيها تغيير صورة الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن هناك حالتين لا تتطلبان تغيير الصورة.

حالات تغيير الهوية الوطنية

أوضحت الحالة الاجتماعية أن الصورة في الهوية الوطنية تتغير في بعض الحالات، وتشمل هذه الحالات ما يلي

– تغيير الميزات

بحسب التقارير الطبية

وأشار إلى أنه في حالة تجديد الهوية، أو إصدار بدل فاقد تالف، لا يشترط إحضار صورة شخصية أو تعبئة النماذج وقت تقديم الطلب.

كما حددت الأحوال المدنية خطوات للإبلاغ عن المستندات المفقودة بسهولة كما يلي

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