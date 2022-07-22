الأحوال تجيب على مواطن سقط أحد أبنائه من البطاقة العائلية

أوضحت مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أنه عند إصدار بطاقة هوية أحد الأبناء، يتم إزالتها من السجل العائلي ويجب تجديد الأسرة في الطلب من أجل ثقتنا.

DNI إلزامي في سن 15

و قبل؛ أعادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية التأكيد على وجوب إصدار بطاقة الهوية للأطفال فوق سن 15 سنة.

وأشار في إنفوجرافيك على حسابه الرسمي على تويتر إلى أن الحصول على هوية وطنية للأطفال أمر اختياري ابتداءً من سن 1015 ؛ ومع ذلك، فإنه إلزامي لمن بلغ سن 15 لإصداره.

تأخير

كما أشارت الأحوال المدنية إلى فرض غرامة تأخير قدرها 100 ريال على عدم إصدار الهوية الوطنية في الموعد المحدد.

تطابق الواقع مع بيانات الهوية

في السابق، أكدت الشروط على أهمية مطابقة بيانات بطاقة الهوية بالواقع. كما أكدت الأحوال المدنية أن الصورة الشخصية في وثيقة الهوية الوطنية لا يمكن تغييرها إلا بسبب تغيير الفصائل أو بحسب التقارير الطبية.

أطلقت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مؤخرًا الرقم المجاني الموحد (1916) لمركز الاتصال بالإدارة العامة لخدمة المستخدم لاستقبال مكالمات المستفيدين من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة صباحًا. الساعة ليلاً بدلاً من الرقم الموحد السابق (920022133).