الأحوال تذكر بشروط الحجاب لصورة الهوية الوطنية

وشددت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مرة أخرى على استخدام الملابس المدنية لتصوير الهويات الشخصية، دون تحديد ألوان محددة.

ألوان الحجاب في صورة الهوية

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “لا يشترط لون معين، لابد أن يكون بالملابس المدنية للمملكة، ولا يمكن أن يكون بملابس احترافية بدون زينة أثناء تغطية الرأس والرقبة”. شعر.”

جاء ذلك رداً على استفسار مواطن عن جواز التصوير بالحجاب الأبيض من أجل صورة الهوية الوطنية.

متطلبات صورة الهوية الوطنية

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية توضح متطلبات الصور الشخصية للهوية الوطنية.

يحدد النظام يجب أن تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية المطلوبة لإصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة وتظهر جميع ملامح الوجه مع خلفية بيضاء في الموضع المقابل وبدون نظارات وبدون عدسات . طبي، وخالي من أي زينة، ولا يجوز أن يكون في ملابس احترافية أو من أي فئة معينة “.

وتتابع “وكالة الأحوال المدنية التابعة للوزارة تضع ضوابط خاصة للصور الشخصية والصور الملتقطة بأنظمة آلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، ولحالات أخرى لم يرد ذكرها في هذا المقال”.