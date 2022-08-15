الأحوال طريقتان لتجديد بطاقة الهوية الوطنية

وأكدت الأحوال المدنية أنه يمكن تجديد بطاقة الهوية من خلال حساب المستفيد في أبشر، أو يمكن حجز موعد وة المكتب.

تأخير تجديد الهوية

و قبل؛ وحذر جهاز الأحوال المدنية بوزارة الداخلية من تأخير تجديد الهوية الوطنية بعد انتهاء صلاحيتها، لأن ذلك سيؤدي إلى غرامة تأخير.

جاء ذلك في رد من دائرة الأحوال المدنية على سؤال مواطن قال فيه “انتهت القضايا منذ 4 أشهر. ما هي الغرامة من فضلك”

ورد جهاز الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عبر حساب خدمة المتعاملين قائلاً “يتم احتساب 100 ريال من تاريخ انتهاء الهوية الوطنية، يسعدنا خدمتكم”.

كيفية تغيير صورة الهوية

يشار إلى أن جهاز الأحوال المدنية بوزارة الداخلية كان قد حدد في وقت سابق آلية تغيير الصورة الشخصية للمواطن في الهوية الوطنية.

قالت الحالة الاجتماعية يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تجديد وثيقة الهوية الوطنية، أو تغيير السمات، أو بناء على تقرير طبي.

واضاف انه ليس من الضروري تجديدها الا خلال الفترة التي يحق له تجديدها قبل مائة وثمانين يوما من انتهاء صلاحيتها.

نفت الأحوال المدنية إمكانية الحصول على بطاقة هوية للمرأة ذات النقاب الملون، مؤكدة أهمية أن يكون الحجاب أسود.