الأخضر الأولمبي يتعادل مع كرواتيا وديا

تعادل المنتخب الوطني تحت 23 سنة مع مضيفه كرواتيا، فِيْ المباراة التي واجهتهم مساء الخميس، فِيْ إطار البطولة الدولية الودية لكرواتيا، والتي أقيمت على هامش التركيز التحضيري لتصفِيْات كأس آسيا الفرعية. كوب -23 2024.

وسجل زياد الجهني هدف الأخضر فِيْ الدقيقة 32 فِيْما أحرزت كرواتيا هدف التعادل فِيْ الدقيقة 63.

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دخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من عبد الرحمن السنبى فِيْ حارس المرمى، زكريا هُوساوي، محمد اليامي، نواف المطيري، بندر درويش، ناصر الههُود، زياد الجهني، نايف. مسعود، احمد الغامدي، سعد الناصر، تركي المطيري.

يشار إلَّى أن منتخب تحت 23 سنة يشارك مع منتخبي شمال مقدونيا وألبانيا فِيْ البطولة الدولية التي ينظمها المنتخب الكرواتي.

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