الأخضر “الأولمبي” يستعد لرحلة كأس آسيا بمواجهة كرواتيا

أجرى المنتخب السعودي تحت 23 سنة استعداداته الميدانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء فِيْ ملعبه التدريبي فِيْ كرواتيا.

سيقيم المنتخب الأولمبي معسكرا فِيْ كرواتيا، حتى 27 سبتمبر، كجزء من الاستعدادات لتصفِيْات كأس آسيا تحت 23 سنة 2024.

وعقد لاعبو نادي الأخضر الليلة، دورتهم التدريبية بإشراف المدرب سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، وطبق خلالها اللاعبون تدريبات تكتيكية متخصصة.

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وسيواصل الفريق، غدا الأربعاء، تدريباته التحضيرية لمواجهة كرواتيا التي تستضيف البطولة الدولية الودية.

ويشارك الأخضر فِيْ البطولة الودية التي ستقام فِيْ كرواتيا بمشاركة السعودية وكرواتيا ومقدونيا الشمالية وألبانيا.

فاز المنتخب الأولمبي السعودي بقيادة المدرب سعد الشهري بكأس الاتحاد الآسيوي تحت 23 سنة “أوزبكستان 2022” لأول مرة فِيْ تاريخه، فِيْما فاز الأخضر بالميدالية الفضية فِيْ دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية”. 2022 “.

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ويشارك المنتخب السعودي لأقل من 23 عاما فِيْ المعسكر الكرواتي، بقائمة تضم “عبد الرحمن السنيبي، رائد عزيبي، سعد القرني، خالد داغيري، بندر درويش، محمد اليامي، ريان حامد، نواف المطيري. ومشعل الصبياني ومحمد العوفِيْ وزكريا هُوساوي وماجد قشيش “. فِيْصل الغامدي، ناصر الههُود، زياد الجهني، نايف مسعود، محمد أبو الشامات، سعد الناصر، عبد العزيز عاطف، محمد القحطاني، أحمد الغامدي، صالح أبو الشامات. هزاع الغامدي احمد الشمراني تركي المطيري.

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