الأخضر يتحدى سطوة الإكوادور.. القيمة السوقية وأسلوب اللعب والهداف

تفصلنا ساعات قليلة عَنّْ انطلاق المباراة التجريبية الثالثة للمنتخب السعودي، أمام نظيره الإكوادوري، استعدادًا لكأس العالم 2022.

سيواجه الخضر السعودي المنتخب الإكوادوري، فِيْ تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة، على ملعب نويفا كوندومينا فِيْ موروسيا الإسبانية، خلال معسكرهم الحالي فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية.

وهذه هِيْ المباراة الأولى بين منتخبي السعودية والإكوادور، ويأمل الفريقان فِيْ تحديد استعدادات اللاعبين فِيْ رحلة الاستعداد قبل انطلاق المونديال.

فِيْ الرسم البياني التالي يستعرض موقع “سعودي سبورت” أبرز الفروق بين الفريقين السعودي والإكوادوري.

يقود الفرنسي هِيْرفِيْ رينار كتيبة Halcones Verdes، بينما يقود الفريق الإكوادوري المدرب Gustavo Álvaro.

تبلغ القيمة السوقية للمنتخب السعودي 23 مليون يورو، مقارنة بالفريق الإكوادوري الذي تبلغ قيمته السوقية 120 مليون يورو.

الظهِيْر سلطان الغنام هُو اللاعب الأغلى فِيْ المنتخب السعودي بقيمة سوقية 3.5 مليون يورو، مقابل 25 مليون يورو لموسى كاسيدو، أغلى لاعب فِيْ المنتخب الإكوادوري.

ويلعب الأخضر، بإشراف المدرب الفرنسي، بخطة (4-3-3)، بينما يلعب غوستافو ألفارو بخطة (4-2-3-1).

فراس البريكان هُو هداف المنتخب السعودي بأربعة أهداف متقدما على هداف الإكوادور إينير فالنسيا برصيد 35 هدفا.