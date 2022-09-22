الأخضر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الإكوادور “وديا”

أنهى المنتخب الوطني، اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة الإكوادور فِيْ مباراة ودية مساء غد الجمعة على ملعب نويفا كوندومينا فِيْ مورسيا، فِيْ إطار المرحلة الثانية من البرنامج التحضيري لكأس العالم FIFA قطر 2022، والتي تنطلق فِيْ نوفمبر المقبل.

تدرب لاعبي الأخضر ظهر اليوم على ملعب منتجع لافِيْنكا، تحت إشراف المدرب هِيْرفِيْه رينارد.

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بدأ التدريب بتمارين إحماء ثم بتمارين مربعة قبل تقسيمها إلَّى مجموعتين لتختتم التدريبات بتمارين الشد.

وفِيْ السياق ذاته، واصل اللاعب “سلمان الفراج” تمارينه الخاصة برفقة الطاقم الطبي، من أجل التعافِيْ من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

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