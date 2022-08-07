الأخضر يعانق الذهب.. السعودية بطل كأس العالم للأولمبياد الخاص

فاز فريق الأولمبياد الخاص السعودي بكأس العالم لكرة القدم 2022 التي أقيمت فِيْ ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق المنتخب السعودي الميدالية الذهبية فِيْ المونديال، بعد فوزه على رومانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فِيْ المباراة النهائية.

وتأهل المنتخب السعودي إلَّى نهائي كأس العالم لكرة القدم الموحدة، بعد فوزه على المنتخب الأمريكي صاحب الأرض، بثلاثة أهداف دون عودة.

بدأ فريقنا مشواره فِيْ المونديال أمام سنغافورة، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدف نظيف فِيْ الدقائق الأخيرة، عبر خالد الزيد، بحضور سمو الأمير ريما بنت بندر بن سلطان الرئيسة الفخرية. الأولمبياد الخاص السعودي، بمشاركة العديد من الشخصيات السعودية والعرب لتشجيع الخضر فِيْ مواجهاتهم الأولى.

وتكبد المنتخب السعودي هزيمة أمام باراجواي فِيْ المباراة الثانية بهدف نظيف فِيْ الدقائق الأخيرة لتقاسم صدارة المجموعة، حيث سجل الأخضر هدفاً فِيْ المباراة وألغيه بسبب تسلل. وخسر الأخضر الأخضر فِيْ المباراة الثالثة للمجموعة أمام جامايكا بثلاثة أهداف دون عودة.

بعد أداء رائع، تغلب المنتخب السعودي على رومانيا فِيْ المباراة الرابعة من دور المجموعات، بهدف نظيف سجله خالد الزيد من ركلة جزاء، فِيْ مباراة شهدت طرد قائد المنتخب الروماني، ليتأهل الأخضر من البطولة. مجموعة.

وتأهل الأخضر لنصف النهائي، لمواجهة المنتخب الأمريكي، قبل أن يتمكن الأخضر من حصد ثلاث نقاط نظيفة، والتأهل للنهائي ثم تتويج باللقب، بعد فوز رومانيا بالمباراة النهائية.

تابع مباريات اليوم دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت