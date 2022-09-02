الأخضر يكتسح العراق برباعية ويتأهل للدور نصف النهائي بكأس العرب

فاز المنتخب السعودي تحت 17 سنة على نظيره العراقي بنتيجة 4-1 فِيْ ربع نهائي كأس العرب تحت 17 سنة.

وافتتح نواف الجدعاني أهداف الأخضر فِيْ الدقيقة 28 قبل أن يضيف طلال الحاج الهدف الثاني فِيْ الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع فِيْ الشوط الأول.

وفِيْ الدقيقة 58 أضاف طلال حاجي الهدف الثاني لنفسه وللفريق قبل أن يسجل ثلاثية فِيْ الدقيقة 67.

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وبهذه النتيجة تأهل فريقنا لنصف النهائي حيث من المتوقع مواجهته

وكان المنتخب السعودي قد فاز بلقب النسخة الأولى من كأس العرب تحت 17 سنة 2011 التي نظمتها المملكة، حيث فاز الأخضر باللقب بعد فوزه على سوريا فِيْ النهائي (4-3).

وبلغ المنتخب السعودي نهائي نسخة 2014، قبل أن يكتف بالميدالية الفضية، بعد خسارته أمام العراق بهدفِيْن نظيفِيْن.

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