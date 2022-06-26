الأخطاء التي تؤدي إلى ظهور رائحة العرق في الجسم – رائحة العرق تسبب مواقف حرجة، وبالتالي يجب تجنب ظهور رائحة كريهة من خلال الاهتمام بالنظافة الشخصية ووقف بعض الأخطاء.

هناك عدد من الأخطاء التي نرتكبها دون أن ندرك أنها تسبب روائح كريهة في الجسم.

لا إزالة الشعر

يؤدي ترك شعر الإبط دون إزالته إلى ظهور رائحة كريهة بسبب العرق والبكتيريا، لذلك يجب إزالة الشعر الزائد من الجسم بمجرد ظهوره، خاصة في منطقة الإبط والعانة حيث تظهر الروائح الكريهة.

تناول الأطعمة الحارة

تساهم التوابل المختلفة في ظهور رائحة كريهة من الجسم يمكن إطلاقها عن طريق العرق، لذلك من الأفضل عدم تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالتوابل.

أخطاء تؤدي إلى ظهور رائحة العرق في الجسم الاستمرار في وضع مزيل العرق

يعتقد الكثير من الناس أن استخدام مزيل العرق بانتظام يقلل من مخاطر الرائحة، ولكن هذا مفهوم خاطئ لأن المناطق التي يزيد فيها التعرق تحتاج إلى التنفس وأخذ قسط من الراحة بعد وضع مزيلات العرق.

الإجهاد والتوتر العصبي

يؤدي الضغط النفسي الشديد إلى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم، مما يعيق عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، وفي حالة ارتفاع مستويات هذا الهرمون، قد تنبعث رائحة كريهة بسبب ضعف التمثيل الغذائي.

ارتدِ ملابس تركيبية

تقلل الأقمشة الاصطناعية من فرص تنفس المسام بشكل جيد وطبيعي، مما يؤدي إلى ظهور روائح كريهة على الجسم.