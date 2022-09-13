“الأخطبوط” أوسبينا يتوج بجائزة فِيْ الدوري السعودي

كشفت رَابِطْة دوري المحترفِيْن، أن الدولي الكولومبي، ديفِيْد أوسبينا، حارس مرمى فريق النصر الأول لفريق النصر، توج بجائزة أفضل لاعب فِيْ مباريات الدور الثالث من مسابقة الدوري السعودي الروشن.

وفاز ديفِيْد أوسبينا بلقب أفضل لاعب فِيْ الجولة الثالثة، بعد منافسة الأرجنتيني كريستيان جوانكا “الشباب” والمصري طارق حامد “الاتحاد”، فِيْ استفتاء عام حضره أكثر من 134 متابعًا.

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وجاءت أوسبينا فِيْ المرتبة الأولى بنسبة 41.93٪ من الاستفتاء، فِيْما جاء طارق حامد فِيْ المرتبة الثانية بنسبة 39.5٪، ثم جوانكا بنسبة 12.5٪، فِيْما حصل خيار “اللاعب الآخر” على 6.7٪.

ماذا فعل أوسبينا فِيْ الجولة الثالثة

قدم حارس النصر، ديفِيْد أوسبينا، أداءً مميزًا فِيْ مباراة الفريق ضد داماك، والتي انتهت بفوز النصر بهدفِيْن مقابل هدف واحد، على ملعب مرسول بارك، فِيْ اليوم الثالث من منافسات دوري الروشان السعودي. .

وعلى صعيد الأرقام، فاز أوسبينا بلقب “النصر ورجل الدمك فِيْ المباراة”، بمعدل 7.4 / 10، بعد تألقه خلال المباراة.

شاهد أرقام أوسبينا فِيْ الفوز ومباراة ضمك

وحظي أوسبينا بإشادة دولية على تألقه فِيْ مباراة دامك خاصة الصحف الكولومبية التي وصفته بـ “البطل” بعد أن تصدى لفرص خطيرة كادت أن تقلب المباراة.

تعاقد النصر مع الحارس ديفِيْد أوسبينا، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الماضية، بصفقة انتقال مجانية، من نابولي بإيطاليا، على صفقة لمدة عامين.

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