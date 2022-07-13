قد تكون صفقة حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا من أهم الصفقات التي أبرمها النصر خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يتمتع بسيرة ذاتية قوية ستنعكس بالتأكيد فِيْ نتائج النصر إذا قدم الحارس الدولي فِيْ نفس الوقت. المستوى كَمْا ظهر فِيْ مسيرته السابقة.

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الأخطبوط الكولومبي … الخطوة الأولى على طريق “عودة” النصر

سيكون حارس المرمى الكولومبي هُو “الأخطبوط” الجديد فِيْ عرين العالم فِيْ عصر يسعى فِيْه العالم للمنافسة مرة أخرى على البطولات المحلية والقارية.

ودخل النصر منافسة شرسة للاستيلاء على خدمات حارس المرمى الكولومبي، حيث استحوذ الأخير على عروض من أندية أوروبية وخليجية قبل أن يستغل العالم خدمات أوسبينا.

يعول العالم على الحارس الكولومبي لاستعادة المجد الكروي بتشكيل فريق قوي يبدأ بحارس المرمى وهُو من أهم المراكز فِيْ الفريق، وقد تعاقد النصر مع أوسينا لمدة موسمين ابتداء من الموسم المقبل مع خيار التمديد لموسم ثالث، وجاء العقد مع أوسبينا، 33 عامًا، بعد دخوله الفترة الحرة، بعد إنهاء عقده مع نابولي الإيطالي.

النصر هُو المحطة الاحترافِيْة الخامسة فِيْ مسيرة الحارس الكولومبي، بعد انتقاله بين 4 أندية لاتينية وأوروبية، ابتداء من الفريق الكولومبي أتلتيكو ناسيونال عام 2006.

ثم لعب أوسينا مع نادي نيس الفرنسي فِيْ الفترة من 2008 إلَّى 2014، وظهر لهم فِيْ 199 مباراة، تمكن فِيْها من الحصول على 65 شباك نظيفة، وتنازلت شباكه عَنّْ 237 مرة.

المحطة الثالثة فِيْ مشوار أوسينا كانت مع أرسنال، الذي ظهر معه فِيْ 70 مباراة فِيْ مختلف المسابقات، من 2014 إلَّى 2022، وتلقى 76 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فِيْ 27.

ثم اتخذ حارس المرمى الكولومبي خطوة جديدة فِيْ الدوري الإيطالي عبر باب روما على سبيل الإعارة من أرسنال فِيْ موسم 2022-2022، قبل أن ينتقل إلَّى صفوف “روما ولفرهامبتون” بشكل دائم فِيْ يوليو 2022 بعد شراء عقده مع أرسنال.، وفِيْ الموسم الماضي، لعب أوسبينا لنابولي.